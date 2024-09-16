من طلب تطبيق Wordle VR؟

يبدو أن صحيفة نيويورك تايمز ليست راضية تمامًا عن محاولة اللاعبين إكمال Wordle 4.8 مليار مرة في السنة على تطبيقاتها وموقعها على الويب.

جلبت المطبوعة لعبة الكلمات اليومية الشاملة إلى منصة جديدة في شكل سماعات رأس Meta Quest.

هذا صحيح، Wordle VR أصبح شيئًا الآن. يوجد تطبيق مخصص لها على Meta Quest 2 و3 وPro.

يعمل Wordle VR بنفس الطريقة التي تعمل بها اللعبة على هاتفك أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك. لديك ست محاولات لتخمين كلمة مكونة من خمسة أحرف. الكلمة الغامضة هي نفسها لجميع اللاعبين ويتم تحديث اللعبة عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي. الفرق الرئيسي في الواقع الافتراضي هو أن Wordle تُلعب على شاشة عائمة، مع كتل صفراء وخضراء في الخلفية. أعتقد أن هذه تضيف القليل من المحفزات البصرية الإضافية.

قال جوناثان نايت، المدير العام لشركة NYT Games، لمدونة Meta Quest: "نحن نبحث دائمًا عن فرص فريدة ومبدعة للوصول إلى الجماهير بألعابنا". "يعكس هذا التعاون تبنينا للتقنيات المبتكرة واستكشاف صيغ وتجارب جديدة، مثل الواقع المختلط، لإضفاء الحيوية على ألعابنا. يعد Wordle الخيار الأمثل لهذه البيئة الافتراضية، نظرًا لواجهته البسيطة وسهلة الاستخدام التي أحبها الجمهور في كل مكان."

لا أستطيع أن أتخيل أن أي شخص سيرتدي سماعة Quest صراحةً لمدة دقيقتين أو نحو ذلك التي يستغرقها لعب كل جولة من Wordle. ولكن ربما يذكرهم وجود التطبيق على الشاشة الرئيسية لـ Quest بمحاولة الحفاظ على سلسلة نجاحهم قبل القفز إلى Asgard's Wrath 2 أو لعبة Batman VR الرائعة المظهر. وإلا، هل كان أي شخص يأمل حقًا في وجود Wordle VR؟