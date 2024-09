إتاحة watchOS 11 مع ميزة جديدة لتشخيص انقطاع النفس أثناء النوم

بعد أكثر من ثلاثة أشهر من طرح Apple له في WWDC 2024، أصبح نظام التشغيل watchOS 11 متاحًا رسميًا.

أصبح تحديث Apple Watch لعام 2024، الذي يضيف تطبيق Vitals الجديد وتحسينات الأدوات واكتشاف انقطاع النفس أثناء النوم، متاحًا الآن للتثبيت على ساعتك الذكية.

ستعمل ميزة اكتشاف انقطاع النفس أثناء النوم من Apple، والتي سلطت عليها الشركة الضوء في كشفها عن Apple Watch Series 10، أيضًا مع طرازين يبلغ عمرهما عامًا واحدًا. إذا كنت تمتلك Apple Watch Series 9 أو Apple Watch Ultra 2، فيمكنك تجربة الميزة قبل وصول الطراز الجديد إلى أيدي العملاء في وقت لاحق من هذا الأسبوع. سيرسل لك اكتشاف انقطاع النفس أثناء النوم تنبيهًا إذا اكتشفت أجهزة استشعار الساعة اضطرابات في التنفس أثناء الليل.

حصلت ميزة الصحة، المشابهة لتلك التي أدرجتها Samsung مع Galaxy Watch 7 في وقت سابق من هذا العام، على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأسبوع الماضي.

يقدم watchOS 11 أيضًا تطبيق Vitals جديدًا، مما يعزز ميزات تتبع الصحة من Apple على ساعتها القابلة للارتداء. بالنسبة لأولئك الذين يرتدون Apple Watch إلى السرير لتتبع النوم (والمنبه المفيد في الصباح)، يجمع Vitals بياناتك طوال الليل في مكان واحد. يضع التطبيق خطوط الأساس لمقاييس صحتك. ويخبرك إذا كان أي منها يقع خارج نطاقك النموذجي، وهو أمر مفيد محتمل لاكتشاف المخالفات مثل الأمراض القادمة أو تتبع آثار تعاطي الكحول.

وبالمثل، تقيس ميزة Training Load الجديدة شدة التدريبات الخاصة بك بمرور الوقت. بعد تحديد خط أساس للشدّة على مدار 28 يومًا، فإنه يوضح مدى صعوبة دفع نفسك في التدريبات الخاصة بك - ومقارنتها بمتوسطاتك القياسية. عند الإطلاق، يدعم 17 نوعًا من التمارين، بما في ذلك المشي والجري وركوب الدراجات والتجديف والتأرجح والمزيد. ستجد Training Load الخاص بك في تطبيق Activity على Apple Watch وتطبيق Fitness على iPhone الخاص بك.



أضافت Apple ميزة مطلوبة منذ فترة طويلة هذا العام: القدرة على إيقاف أهداف حلقات النشاط مؤقتًا وتخصيصها. لا معنى للاستمرار في دفع نفسك (بسبب إلحاح ساعتك) إذا كنت مريضًا أو بحاجة إلى الراحة. يتيح لك الجهاز القابل للارتداء الآن أخذ استراحة ليوم أو أسبوع أو شهر أو أكثر دون فقدان سلسلة جوائزك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تعيين أهداف مختلفة لحلقات النشاط لكل يوم من أيام الأسبوع وتخصيص البيانات التي تهمك أكثر في تطبيق اللياقة البدنية في iOS 18.



يعرض Smart Stack في Apple Watch (مجموعة الأدوات التي تراها عند التمرير لأسفل من وجه الساعة) الآن أدوات تلقائيًا بناءً على السياق. (على سبيل المثال، تنبيهات المطر.) بالإضافة إلى ذلك، فإن الأنشطة المباشرة، التي وصلت إلى iPhone قبل عامين، تأتي أيضًا إلى Apple Watch في التحديث الجديد. ستجد الأنشطة المباشرة لأشياء مثل نتائج الرياضة التي تتبعها أو وصول سيارة Uber في Smart Stack في watchOS 11.

Check In هي ميزة جديدة تتيح لك إخطار صديق عند وصولك إلى وجهتك. يمكنك بدء تسجيل الدخول من تطبيق الرسائل في watchOS من خلال النقر على زر الإضافة بجوار حقل النص واختيار Check In وإدخال المكان الذي تتجه إليه ومتى تتوقع الوصول. وبالمثل، عند ممارسة الرياضة، يمكنك بدء تسجيل الدخول من تطبيق التمارين الرياضية: مرر سريعًا لليمين من شاشة التمرين واختر Check In من عناصر التحكم. يمكنك بعد ذلك اختيار جهة اتصال لمشاركة روتين التمرين الخاص بك معها.

تتضمن الميزات الأخرى تتبع الحمل الجديد في تطبيق Cycles وواجهة برمجة التطبيقات Double Tap التي تتيح للمطورين الخارجيين دمج عناصر التحكم بدون استخدام اليدين.

لتنزيل watchOS 11، ستحتاج أولاً إلى تثبيت iOS 18 على جهاز iPhone المقترن. بعد ذلك، افتح تطبيق Watch على هاتفك، ثم توجه إلى General > Software Update. يجب أن يطالبك بعد ذلك بالتحديث إلى برنامج 2024.