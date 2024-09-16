توفر نظام التشغيل iOS 18.. قد لا يكون هاتفك iPhone متوافقًا معه

أصدرت Apple للتو نظام التشغيل iOS 18 الجديد لجميع أجهزة iPhone المؤهلة للتنزيل مجانًا اليوم، والذي يمكنك العثور عليه في إعدادات تحديث البرنامج. وإذا كنت تخطط لشراء أحد طرازات iPhone 16 أو iPhone 16 Pro الجديدة المتاحة في 20 سبتمبر، فسيكون نظام التشغيل iOS 18 مثبتًا عليها بالفعل. ولكن لن تتمكن كل أجهزة iPhone من تشغيل نظام التشغيل iOS 18، وحتى تلك التي يمكنها ذلك لن تحتوي على جميع الميزات الرائعة لـ Apple Intelligence الجديدة.

لم يعد هذا التصنيف للتحديثات شيئًا الآن. بشكل عام، تتم إزالة بعض طرازات iPhone القديمة كل عام من قائمة أهلية iOS من Apple. على سبيل المثال، في العام الماضي، تم استبعاد iPhone 8 وiPhone 8 Plus وiPhone X من قائمة التوافق. وهذا يعني أن مالكي iPhone هؤلاء لم يتمكنوا من التحديث إلى iOS 17 وفقدوا بعض الميزات البارزة. من ناحية أخرى، ستحصل بعض الأجهزة القديمة على ميزات جديدة رئيسية: فكر في تحديث البرنامج القادم الذي يحول سماعات AirPods Pro الحالية فعليًا إلى سماعة أذن، مع اختبار سمع مدمج. (تلقت Apple للتو ترخيص إدارة الغذاء والدواء لإصدار هذه الميزة في وقت لاحق من هذا العام.)

سنساعدك في معرفة ما إذا كان جهاز iPhone الخاص بك سيدعم iOS 18، بالإضافة إلى Apple Intelligence. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت Apple أيضًا تحديثًا للبرامج الثابتة لـ AirPods Pro 2. إذا كنت تريد قائمة كاملة بجميع iOS 18 الجديد، فراجع قائمة Apple الشاملة بتنسيق PDF (عبر MacRumors). هل ما زلت تتابع كل ما هو جديد أعلنت عنه Apple في حدث الإطلاق في 9 سبتمبر؟ تحقق من مراجعتنا الكاملة لـ AirPods 4، جنبًا إلى جنب مع معاينات عملية لـ Apple Watch Series 10 وiPhone 16 وiPhone 16 Pro.

أجهزة iPhone المتوافقة مع نظام التشغيل iOS 18

لدينا أخبار جيدة: إذا كان لديك هاتف مؤهل في العام الماضي عندما قمت بالتحديث إلى نظام التشغيل iOS 17، فيجب أن يظل هذا الجهاز متوافقًا مع نظام التشغيل iOS 18، وفقًا لشركة Apple. وهذا يعني أنك لن تضطر إلى شراء هاتف جديد للتحقق من معظم ميزات البرنامج الجديدة.



iPhone SE (الجيل الثاني أو الأحدث)

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

بعبارة أخرى، إذا كان لديك iPhone من طراز عام 2017 أو أقدم (iPhone 8 أو iPhone X)، لا يمكنك الترقية إلى أحدث إصدار من iOS، ولكن يجب أن يستمر هاتفك في العمل - وإن كان بدون أحدث وأفضل الميزات.

هل جهاز iPhone الخاص بك متوافق مع Apple Intelligence؟

في حين أن جهازك الأقدم سيظل قادرًا على دعم أحدث إصدار من iOS، فمن المحتمل أنك لن تتمكن من تجربة الإصدار التجريبي من Apple Intelligence حتى الشهر المقبل. ما لم يكن لديك iPhone 15 Pro أو iPhone 15 Pro Max - أحدث طرازات 2023 - أو أحد طرازات iPhone 16 الجديدة، فلن يكون جهاز iPhone الخاص بك مؤهلاً.

متى ستتوفر ميزات Apple Intelligence؟

إذا كان جهازك متوافقًا مع Apple Intelligence، فيمكنك البدء في اللعب ببعض هذه الميزات في أكتوبر، عندما تبدأ في الوصول إلى أجهزة iPhone الأحدث في التحديثات اللاحقة.

ستتوفر الجولة الأولى من ميزات Apple Intelligence باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة في أكتوبر هذا العام. في ديسمبر، ستصبح متاحة باللغة الإنجليزية المترجمة إلى أستراليا وكندا ونيوزيلندا وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة. وتقول شركة أبل إن دعم اللغات الإضافية، بما في ذلك الصينية والفرنسية واليابانية والإسبانية، سيكون متاحًا في وقت ما من العام المقبل.

كما ورد سابقًا، لن تصل Apple Intelligence إلى دول الاتحاد الأوروبي في أي وقت قريب. لا تزال شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة عالقة في معركة مع الجهات التنظيمية الأوروبية بشأن تفاصيل إنفاذ قانون الأسواق الرقمية بالاتحاد الأوروبي.

أهم ميزات iOS 18 الجديدة

في حين أن Apple Intelligence هي أكبر تحديث قادم مع iOS 18، إلا أن ميزاتها ستصدر بشكل مجزأ على مدار الأشهر القليلة التالية. ولن تتوفر الميزات الأكثر تقدمًا على طرز iPhone الأقدم باستثناء سلسلة iPhone 15 Pro. لكن بقية ميزات iOS 18 تتوفر الآن ميزات جديدة. فيما يلي بعض الميزات البارزة التي يمكنك توقعها عند تنزيل برنامج Apple الجديد.

تطبيق كلمات المرور: قم بتخزين جميع بيانات الاعتماد الخاصة بك بأمان في مكان واحد، بما في ذلك كلمات المرور وتنبيهات الأمان التي يمكنك الوصول إليها مباشرة في التطبيق. (بينما توجد هذه الوظيفة حاليًا في الإعدادات، فإن نقلها إلى تطبيق جديد من شأنه أن يسهل تحديد موقعها والوصول إليها.)

تطبيق الرسائل المحسّن: توفر تجربة iMessages الجديدة خيارًا للخط العريض والمائل والتسطير والشطب على النص. ستتمكن أيضًا من إضافة رسوم متحركة إلى رسائلك النصية. يجلب التحديث أيضًا RCS إلى أجهزة iPhone لدعم التوافق مع Android بشكل أفضل.

مكتبة صور منظمة: يحصل تطبيق الصور على إعادة تصميم، مما يسمح لك بإنشاء مجموعاتك الخاصة وتثبيتها في التطبيق - فكر في "صور الزفاف" أو "رحلة إلى أروبا". يزيل الجزء السفلي المبوب الحالي ويميل إلى تخطيط الشبكة. تمت إزالة عرض الدوارة المحدث الذي تم الترويج له في WWDC أثناء عملية الإصدار التجريبي.

تخطيط الشاشة الرئيسية المخصص: ستحصل أخيرًا على خيار إعادة ترتيب تطبيقاتك — على سبيل المثال، يمكنك ترك المساحة الوسطى مفتوحة لعرض صورة الشاشة الرئيسية، وبدلاً من ذلك، يمكنك جعل تطبيقاتك وحدها هي حدود الشاشة. يمكنك أيضًا تغيير مظهر التطبيقات عن طريق تلوينها بأي لون، بالإضافة إلى تكبير حجم التطبيقات.

هناك الكثير من التعديلات والتحسينات الأخرى لتطبيقات keystone مثل الخرائط والتقويم وسفاري والمزيد. اطلع على اختيارات Cherlynn Low لأفضل الميزات المخفية لنظام التشغيل iOS 18 وتحديثات نظام التشغيل Apple الشقيقة له، استنادًا إلى الإصدارات التجريبية التي تم إصدارها في وقت سابق من هذا العام.

هل يتوفر MacOS Sequoia وiPadOS 18 وWatchOS 11 وtvOS 18 الآن؟

إليك الوقت الذي يمكنك فيه تنزيل أحدث تحديثات البرامج على أجهزة Apple الأخرى (معظمها متوفرة اليوم أيضًا).

MacOS Sequoia: في 16 سبتمبر

iPadOS 18: في 16 سبتمبر

WatchOS 11: في 16 سبتمبر

tvOS 18: لم تعلن Apple عن موعد رسمي لأحدث تحديث لبرنامج tvOS. لا يزال في مرحلة الاختبار التجريبي العام في هذا الوقت، على الرغم من أنه يقترب من المراحل النهائية، وفقًا لـ MacRumors.

visionOS 2: في 16 سبتمبر

أما بالنسبة لـ AirPods، فقد ورد أن Apple دفعت برامج ثابتة جديدة إلى سماعات AirPods Pro للتحضير للميزات الإضافية القادمة إلى هذا الجهاز مع iOS 18. (لاحظ فقط أن وظيفة المعينات السمعية المذكورة أعلاه قد لا تصل مع الموجة الأولى من التحديثات، على الرغم من موافقتها الأخيرة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.)