الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

رئيس الوزراء العراقي يدعو إلى ضرورة استمرار عمل صندوق التنمية

اجتماع
اجتماع

دعا محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، إلى ضرورة استمرار عمل صندوق العراق للتنمية وفق الرؤية المخطط لها، وفقًا لما أوردته وكالة "روسيا اليوم".

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وأضاف السوداني، خلال الاجتماع الدوري لصندوق العراق للتنمية أهمية العمل على استقطاب المستثمرين من داخل العراق وخارجه، مؤكدا وجوب العمل وفق النهج الجديد الذي تسعى الحكومة لتنفيذه والمتمثل بشراء الخدمات من المستثمرين بدلا من أن تتولى الدولة التنفيذ. وبحث رئيس الوزراء العراقي في الاجتماع آليات انتقال ملكية المدارس من الصندوق إلى وزارة التربية والمعالجة المحاسبية لها.
وأوعز السوداني بالمضي في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والتنموية التي تعد من أولويات الحكومة وذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للاستثمار والإعمار.
وأعطى المجتمعون موافقتهم على مشروع مقدم من القطاع الخاص لإنشاء مستشفى للجراحات التخصصية في محافظة الديوانية جنوب العراق، كما حصلت الموافقة على مشروع تطوير منطقة القصور الرئاسية في البصرة.

وتسعى حكومة السوداني إلى تنفيذ عدد أكبر من المشاريع الخدمية والاستثمارية في عموم العراق والتي من شأنها أن تخدم المواطن.

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