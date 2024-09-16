وصول ميزات AirPods Pro 2 الجديدة.. ما يمكن توقعه

قبل وصول iOS 18، أصدرت Apple تحديثًا للبرنامج الثابت لـ AirPods Pro 2 والذي سيوفر ميزات جديدة أعلنت عنها الشركة في WWDC في يونيو. الآن بعد أن أصبح أحدث إصدار من نظام التشغيل المحمول متاحًا، يمكن لجهاز iPhone الخاص بك استخدام الأدوات الجديدة بالكامل، والتي تتضمن تفاعلات Siri وعزل الصوت والمزيد. يجب أن يكون جهاز AirPods Pro 2 الخاص بك قد قام بالفعل بتثبيت التحديث وأن يكون جاهزًا للاستخدام عند الترقية إلى iOS 18، لذا إليك ما يمكن توقعه عند استخدام الميزات الجديدة.

تفاعلات Siri

تتيح لك تفاعلات Siri التفاعل مع هاتفك في الأوقات التي لا يمكنك فيها أو لا تريد التحدث أو الوصول إلى هاتفك. يمكن للتعلم الآلي على شريحة H2 ونماذج المحولات على جهاز المصدر (iPhone وiPad وMac وApple Watch) اكتشاف متى تهز رأسك بالإيجاب أو تهزه. يمكن استخدام هذا في أي وقت يسأل فيه Siri سؤالاً بنعم أو لا، مثل قبول المكالمات أو رفضها، والرد على الرسائل أو رفضها والتفاعل مع الإشعارات أو رفضها.

حتى الآن، عملت تفاعلات Siri كما هو موضح بالنسبة لي. يعجبني أن التقنية تتعرف على حركات الرأس الأصغر، لذلك لا يتعين عليك المبالغة فيها لجعل النظام يستجيب. لقد وجدت أن الميزة مفيدة للغاية للمكالمات والرسائل النصية الواردة، خاصةً عندما تكون يداي ممتلئتين أو عندما أكون في وضع لا يمكنني فيه التحدث على الفور.

عزل الصوت

عزل الصوت هو ميزة جديدة تستغل شريحة AirPods Pro 2 H2 وجهاز المصدر (iPhone أو iPad أو Mac) للتعلم الآلي المتقدم لتحسين صوتك أثناء المكالمات. تعزل التقنية صوتك حتى تتمكن من إلغاء كميات كبيرة من الضوضاء الخلفية بشكل فعال، وبالنسبة لبعض عوامل التشتيت، ستقضي عليها تمامًا. أثناء اختباراتي، حجب عزل الصوت تمامًا المروحة الصاخبة والمياه الجارية. من المثير للإعجاب حقًا كيف أن الزئير الواضح في المكالمة يختفي تمامًا عند تمكين هذه الميزة. ومن الرائع أيضًا أن تعمل الأداة بسحرها مع الحد الأدنى من التأثير على جودة الصوت بشكل عام.



يتم تمكين الميزة تلقائيًا في إعدادات الميكروفون، حيث ستجد خيارات للعزل التلقائي والقياسي والعزل الصوتي. هنا، يمكنك تنشيط عزل الصوت أثناء إجراء مكالمة إذا كنت لا تريد أن يتعامل النظام مع الأمور بمفرده. سيتم دعم الأداة أيضًا في FaceTime وأي تطبيقات تابعة لجهات خارجية تستخدم CallKit. وتشمل هذه التطبيقات WebEx وZoom وWhatsApp وغيرها الكثير.



كتذكير، تتوفر أيضًا تفاعلات Siri وعزل الصوت على AirPods 4.

ميزات الألعاب ومستوى الصوت المخصص

بالإضافة إلى هذين العنصرين الرئيسيين، يزود التحديث AirPods Pro 2 بـ "أفضل زمن انتقال صوتي لاسلكي قدمته Apple على الإطلاق للألعاب المحمولة". علاوة على ذلك، يمكن للاعبين توقع جودة صوت محسنة، وذلك بفضل الصوت بدقة 16 بت و48 كيلو هرتز عند الدردشة أثناء الجلسات. تقول Apple إنها حسنت أيضًا مستوى الصوت المخصص على AirPods Pro 2، لكنها لم تدخل في التفاصيل هناك. مستوى الصوت المخصص هو الأداة التي تضبط مستويات الوسائط على AirPods Pro 2nd بناءً على التغييرات في الظروف البيئية وتفضيلات مستوى الصوت لديك. تقول Apple أن الميزة تتعلم تفضيلات الاستماع الخاصة بك بمرور الوقت لضبط التعديلات حسب الحاجة.

لا يتضمن هذا التحديث مساعدات السمع واختبار السمع

كان أحد أكبر الإعلانات من حدث iPhone 16 هو خطة Apple لتحويل AirPods Pro 2 إلى مجموعة من مساعدات السمع التي لا تحتاج إلى وصفة طبية للأشخاص الذين يعانون من فقدان سمع خفيف إلى متوسط. في حين حصلت الشركة على موافقة إدارة الغذاء والدواء على أول حل مساعد سمع قائم على البرامج والذي سيكون متاحًا بدون وصفة طبية، فإن الميزة واختبار السمع المصاحب ليسا جاهزين بعد. تخطط Apple لإصدار مجموعة ميزات السمع كجزء من تحديث في وقت ما من هذا الخريف.

كيفية تنزيل تحديث AirPods Pro 2

يتوفر تحديث AirPods Pro 2 مجانًا عبر الهواء من جهاز iPhone الخاص بك. يمكنك التحقق من رقم الإصدار ضمن إعدادات AirPods عندما تكون سماعات الأذن متصلة بجهاز iOS. ستحتاج إلى البحث عن 7A294 للتأكد من تشغيل أحدث إصدار. إذا لم يكن الأمر كذلك، فيمكنك تشغيل التحديث من خلال الاستماع إلى الموسيقى لمدة 30 ثانية تقريبًا ثم إعادة AirPods Pro إلى العلبة. إذا لاحظت أن سماعات الأذن لا تنفصل فورًا في قائمة البلوتوث، فهذا يعني أن التحديث يحدث، لذا أبقِ العلبة مغلقة وقريبة من هاتفك حتى اكتمال التحديث. ستتوقف سماعات AirPods Pro عن العمل.

قم بالاتصال عند انتهاء العملية. ستحتاج إلى التأكد من تحديث جهاز iPhone الخاص بك إلى نظام التشغيل iOS 18 أيضًا.