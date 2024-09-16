iOS 18 متوفر الآن

اعتبارًا من الآن، أصبح iOS 18 متاحًا. يمكنك تنزيله وتثبيته إذا كان جهازك متوافقًا، ولكنه يأتي بالفعل مع جميع طرز iPhone 16 وiPhone 16 Plus وiPhone 16 Pro التي ستكون متاحة في 20 سبتمبر.

يمكن لأولئك الذين لديهم أجهزة مؤهلة تحديثها بالانتقال إلى الإعدادات > عام > حول > تحديث البرنامج وبدء عمليات التنزيل والتثبيت.

لمعرفة ما إذا كان جهازك مؤهلاً، لدينا قائمة بطرز iPhone التي يمكنها دعم iOS 18. تحقق منها وشاهد ما إذا كان جهازك سيعمل.

تتضمن بعض الميزات "المخفية" التي رصدتها محررتنا Cherlynn ترقيات Apple Maps وتكامل التقويم مع التذكيرات وخيارات Tapback الموسعة في الرسائل، مما يتيح لك معرفة من تفاعل مع أي رمز تعبيري.

يحصل Safari على وظيفة "Highlights"، والتي تولد ملخصًا لصفحات الويب التي تتصفحها عبر التعلم الآلي.

كما جرب رئيس مكتبنا في المملكة المتحدة مات سميث بعض ميزات iOS 18 المبكرة في يوليو، وكان استنتاجه الرئيسي هو أن Apple Intelligence هي النجم الحقيقي.

لسوء الحظ، لم يتم إصدار Apple Intelligence اليوم ولكنه سيكون متاحًا في أكتوبر.

إلى جانب iOS 18، ستصل أيضًا أنظمة iPadOS 18 وvisionOS 2 وwatchOS 11 إلى أجهزتها الخاصة اليوم. تأكد من التحقق مما إذا كانت أجهزتك مؤهلة للتحديث وما إذا كانت بها مساحة كافية. قد تضطر إلى تحرير بضعة جيجابايت من مساحة التخزين أولاً.