Shogun وThe Bear يفوزان بجائزة كبيرة لديزني في جوائز إيمي

لقد انتهت جوائز إيمي الثانية لعام 2024، حيث فازت منصات البث مرة أخرى بجوائز كبيرة لبعض برامجنا التلفزيونية المفضلة.

لقد قضت ديزني ليلة رائعة، حيث فازت بـ 60 جائزة عبر جميع منصاتها، بما في ذلك هولو وديزني بلس.

قادت سلسلة هولو المحدودة شوغون إلى النصر بـ 18 فوزًا - 14 في جوائز إيمي للفنون الإبداعية وأربعة يوم الأحد.

شوغون، المستند إلى كتاب يحمل نفس الاسم، هو إعادة سرد خيالية لليابان الإقطاعية في القرن السابع عشر.

حصل العرض على جوائز أفضل ممثل رئيسي وممثلة رئيسية في مسلسل درامي، حيث أصبح هيرويوكي سانادا وآنا ساواي أول يابانيين يحصلان على هذه الجوائز في فئتيهما.

كما فاز بجائزة المسلسل الدرامي المتميز والإخراج والأزياء التاريخية، من بين جوائز أخرى.

كما قام الدب بنصيبه، حيث حصل على 11 جائزة، بما في ذلك فوز جيريمي ألين وايت بجائزة أفضل ممثل رئيسي.

فاز إيبون موس-باتخراتش وليزا كولون-زاياس بجائزة أفضل ممثل مساعد وأفضل ممثلة في مسلسل كوميدي على التوالي. وتفوقت سلسلة Hacks من إنتاج Max على The Bear كأفضل مسلسل كوميدي وأفضل ممثلة رئيسية.

وقد فاز The Bear بالفعل بعشر جوائز إيمي من Disney في وقت سابق من هذا العام (أربعة منها من جوائز Creative Arts Emmys) حيث تم تأجيل حفل توزيع جوائز Emmys الخامس والسبعين إلى يناير 2024 من سبتمبر 2023 بسبب إضراب نقابة الكتاب الأمريكيين ونقابة ممثلي الشاشة (SAG-AFTRA) العام الماضي.

حصلت Max من HBO المنافسة لشركة Disney على 14 جائزة، بينما حصلت Netflix على 24 جائزة وحصلت Apple TV+ على 10 جوائز - وحصلت Slow Horses الممتازة على جائزة إيمي للكتابة المتميزة لمسلسل درامي.