مبتكر لعبة Flappy Bird ليس له علاقة بالإصدار الجديد

قبل عقد من الزمان، أصبحت لعبة Flappy Bird بمثابة ضجة بين مستخدمي الهواتف الذكية، حيث قضى الكثير منا وقتًا طويلاً للغاية في جعل الرجل الأصفر الصغير يتسلق أعلى وأعلى على طول الأنابيب.

لكن هذا لم يدم طويلًا، وسرعان ما تم سحبها من متاجر التطبيقات. هنا في Engadget، كنا متحمسين للأخبار الأسبوع الماضي التي تفيد بأن Flappy Bird ستعود إلى أجهزتنا في عام 2025.

ومع ذلك، هناك شخص واحد غير متحمس: مبتكر Flappy Bird، Dong Nguyen. لقد لجأ إلى X (Twitter سابقًا) لتأكيد أنه لا يشارك في الإصدار الجديد أو يستفيد منه. صرح قائلاً: "لا، ليس لدي أي علاقة بلعبتهم. لم أبيع أي شيء. كما أنني لا أدعم العملات المشفرة".

كان الفريق وراء إصدار Flappy Bird الجديد صريحًا بشأن كونه "فريقًا جديدًا من المعجبين المتحمسين". يُقال إن العلامة التجارية لنجوين اعتُبرت مهجورة، واستحوذت عليها شركة Gametech Holdings LLC مجانًا. ثم حصل الفريق الجديد على حقوق Flappy Bird من Gametech.

من غير المرجح أن يقوم نجوين بإحياء اللعبة بمفرده. فقد أصدر اللعبة الأصلية في مايو 2013 وحقق حوالي 50 ألف دولار يوميًا من الإعلانات عندما انتشرت اللعبة في يناير التالي. ومع ذلك، قام بحذف اللعبة بعد شهر واحد فقط، قائلاً: "لا أستطيع تحمل هذا بعد الآن". في مقابلة مع مجلة فوربس آنذاك، أوضح نجوين: "صُممت لعبة Flappy Bird لتلعبها في بضع دقائق عندما تكون مسترخيًا. لكنها تحولت إلى منتج يسبب الإدمان. أعتقد أنها أصبحت مشكلة. لحل هذه المشكلة، من الأفضل حذف Flappy Bird. لقد اختفت إلى الأبد".