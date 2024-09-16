تقنية Slack AI تُنشئ نصوصًا وملاحظات من الاجتماعات

أطلقت شركة Salesforce بعض ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة لتطبيق الدردشة Slack المخصص للأعمال والمصمم لتولي المهام الروتينية مثل النسخ.

كتبت الشركة أن إحدى الميزات الجديدة الرئيسية هي ملاحظات الاجتماعات من خلال تقنية Slack AI "لتسجيل النقاط الرئيسية وعناصر العمل حتى يتمكن المستخدمون من التركيز على العمل في متناول اليد".

يبدو هذا وكأنه إصدار أكثر قوة من ميزة Slack AI السابقة التي تلخص أبرز أحداث القناة وتولد ملخصات للموضوعات بنقرة واحدة.

عند دعوتك إلى اجتماع، ينشئ Slack AI نصًا مكتوبًا بناءً على الصوت في الوقت الفعلي والرسائل المشتركة في الموضوع.

يمكنه أيضًا تنظيم الملاحظات مع الاستشهادات وعناصر العمل والملفات المشتركة في لوحة قماشية. يمكن لجميع الحاضرين في الاجتماع بعد ذلك عرض الملاحظات لاحقًا، حتى لو لم يتمكنوا من الحضور.

كما قامت شركة Slack بتحديث ميزة البحث بالذكاء الاصطناعي بحيث يمكنها إظهار نتائج فريدة للمستخدم بناءً على الملفات والتطبيقات التي قام بتحميلها في Slack، بما في ذلك اللوحات القماشية، والنصوص من المقاطع، والمستندات من التطبيقات المتصلة، وملفات Google والمزيد.

وهناك ميزة أخرى لتوفير الوقت وهي AI Workflow Builder الجديدة التي تساعد في أتمتة المهام.

على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين إدخال مطالبة مثل "إرسال رسالة ترحيب إلى زملاء الفريق الذين ينضمون إلى قناة" وسيقوم Slack AI وWorkflow Builder بإنشاء هذه الوظيفة دون الحاجة إلى البرمجة.

كما يتضمن التحديث الأخير قوالب Slack، والتي تم تكوينها مسبقًا لحالات استخدام محددة مثل إدارة مشروع، وجمع الملاحظات وفرز طلبات المساعدة.

تتوفر ميزات Slack AI الجديدة الآن كإضافة مدفوعة لجميع خطط الاشتراك، وسيتم طرح قوالب Slack في أكتوبر 2024.