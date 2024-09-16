وصول جميع المنتخبات المشاركة فى بطولة العالم لكرة اليد للكراسى المتحركة

استقبل اليوم مطار القاهرة كافة المنتخبات المشاركة فى بطولة العالم لكرة اليد للكراسى المتحركة التي تستضيفها مصر ، خلال الفترة من ١٥ والي ٢٢ سبتمبر الجاري على مجمع صالات د.حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر .

يشارك في البطولة 8 منتخبات من مختلف دول العالم وهم: “مصر، البرازيل، اليابان، فرنسا، أمريكا، الهند، البرتغال، وشيلي“.

وقد أسفرت قرعة البطولة عن لعب المنتخب المصري في المجموعة الثانية بجوار كلًا من: “الهند، البرتغال، وتشيلي“.

وتعد هذه النسخة الثانية من البطولة، حيث أقيمت النسخة الأولى لبطولة العالم للكراسي المتحركة في مصر 2022، وحصل المنتخب المصري على المركز الثاني والميدالية الفضية.

وكان قد استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة الدكتور محمد الأمين على اختيار أكرم أبو ريدة، مديرًا للبطولة .