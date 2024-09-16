مختار: سموحة يسير وفقًا لخطة عمل بعيدًا عن المهاترات

قال أشرف مختار، عضو مجلس إدارة نادى سموحة، إنه يتم التعامل مع الملفات كافة بالنادى وفقًا لخطة عمل وبعيدًا عن المهاترات أو ما يحاول أن يصدره البعض على صفحات التواصل الاجتماعي.

وأكد أن هناك عدة ملفات تتمتع بأولوية للبحث عن حلول لها إلى جانب الأمور الرياضية كملف الإصلاح الزراعى وغيره بالتعاون مع الدكتور عمر الغنيمى، نائب رئيس النادى والزملاء أعضاء المجلس.

وشدد على ان ملف الكرة بسموحة فى يد المهندس فرج عامر رئيس النادى بجميع الصفقات والانتقالات وهذا مطلبه.

وأضاف مختار بأن لاعبى سموحة فى الفترة الأخيرة حققوا الكثير من النتائج المتقدمة التى تعكس مدى الجهد الإدارى الى الجانب الفنىمنها اختيار لاعبة النادى رقيه مصطفى كامل لاعبه الفريق الأول لكرة القدم النسائي للمشاركة مع منتخب مصر المشارك ببطولة شمال افريقيا بتونس، وكذلك انضمام هيا الحلوانى ونور جمال للقائمة النهائية لمنتخب مصر تحت ١٨سنة لكرة السلة والتى ستشارك فى بطولةإفريقيا المقامة فى جنوب افريقيا بالاضافة الى وجود الكابتن عفاف عبد اللطيف المدير الإدارى لمنتخب مصر تحت ١٨ سنة آنسات وإدارية فريق المرتبط بالنادى.

واختتم عضو مجلس إدارة سموحة تصريحاته بأن هناك خطوات أخرى بفرع برج العرب الذى تم سداد القسط الأخير له ليكون انطلاقة جديدة لأعضاء سموحة.