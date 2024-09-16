طريقة تحضير شوربة لسان العصفور بسهولة وبمكونات بسيطة

تُعد شوربة لسان العصفور واحدة من أكثر الشوربات شيوعًا في المطبخ العربي، حيث تتميز بسهولة تحضيرها وطعمها الخفيف واللذيذ، ويُفضل الكثيرون تناولها خلال فصول السنة المختلفة، سواء كوجبة خفيفة أو كمقبلات، وفيما يلي سنتعرف على طريقة سهلة لتحضير شوربة لسان العصفور بمكونات بسيطة وطعم شهي يناسب جميع أفراد الأسرة.

شوربة لسان العصفور

طريقة عمل شوربة لسان عصفور

المكونات:

- كوب من لسان العصفور

- ملعقة كبيرة من الزيت النباتي أو الزبدة

- لتر من مرق الدجاج أو اللحم (أو ماء مع مكعب مرق)

- حبة جزر مقطعة إلى مكعبات صغيرة

- حبة كوسا مقطعة إلى مكعبات صغيرة (اختياري)

- ملعقة صغيرة من الملح

- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

- بقدونس مفروم للتزيين (اختياري)

طريقة التحضير:

1. في قدر على النار، سخني الزيت أو الزبدة ثم أضيفي لسان العصفور وحركيه حتى يصبح لونه ذهبيًا.

2. أضيفي الجزر والكوسا (إذا رغبتِ) وقلّبي المكونات لمدة دقيقتين.

3. اسكبي مرق الدجاج أو اللحم فوق المكونات واتركيه يغلي.

4. أضيفي الملح والفلفل الأسود، ثم اخفضي النار واتركي الشوربة على نار هادئة لمدة 10-15 دقيقة حتى ينضج لسان العصفور والخضروات.

5. قدمي الشوربة ساخنة وزينيها بالبقدونس المفروم حسب الرغبة.

نصائح:

- يمكنك إضافة قطع الدجاج أو اللحم المسلوق لتعزيز القيمة الغذائية.

- تُعتبر هذه الشوربة خيارًا مثاليًا في أيام الشتاء، حيث تمنح الدفء والشعور بالراحة.

بهذه الخطوات البسيطة، ستحصلين على شوربة لسان العصفور اللذيذة التي تُعتبر من أسهل الشوربات وألذها.