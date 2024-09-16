مؤتمر صحفي للدورة 32 من مهرجان الموسيقى العربية

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد مؤتمراً صحفياً في السادسة مساء الأربعاء ١٨ سبتمبر بالمستوى الأول للمسرح الكبير للإعلان عن تفاصيل الدورة ٣٢ من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية التي يديرها الدكتور خالد داغر، وتقام في الفترة من ١١ أكتوبر حتى ٢٤ أكتوبر المقبل.

يشهد المؤتمر مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الإعلام والشبكات الإذاعية.