سامسونج تخفض الوظائف العالمية بنسبة 30%

قالت ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر لرويترز إن شركة سامسونج للإلكترونيات، أكبر شركة في العالم لصناعة الهواتف الذكية وأجهزة التلفاز وشرائح الذاكرة، تخفض ما يصل إلى 30% من موظفيها في الخارج في بعض الأقسام.

وقال اثنان من المصادر إن شركة سامسونج التي يقع مقرها في كوريا الجنوبية أصدرت تعليمات لشركاتها التابعة في جميع أنحاء العالم بخفض موظفي المبيعات والتسويق بنحو 15% والموظفين الإداريين بما يصل إلى 30%.

وقال أحد الأشخاص إن الخطة ستُنفذ بحلول نهاية هذا العام وستؤثر على الوظائف في الأمريكتين وأوروبا وآسيا وأفريقيا.

كما أكد ستة أشخاص آخرين مطلعين على الأمر على خطة سامسونج لخفض عدد الموظفين العالميين.



ليس من الواضح عدد الأشخاص الذين سيتم تسريحهم وأي البلدان ووحدات الأعمال ستتأثر أكثر.

رفضت المصادر ذكر أسمائها لأن نطاق وتفاصيل تخفيضات الوظائف ظلت سرية.

وفي بيان، قالت سامسونج إن تعديلات القوى العاملة التي أجريت في بعض العمليات الخارجية كانت روتينية وتهدف إلى تحسين الكفاءة. وقالت إنه لا توجد أهداف محددة للخطط، مضيفة أنها لا تؤثر على موظفي الإنتاج.



وظفت سامسونج ما مجموعه 267.800 شخص حتى نهاية عام 2023، وأكثر من نصفهم، أو 147.000 موظف، مقيمون في الخارج، وفقًا لتقريرها الأخير عن الاستدامة.

وقال التقرير إن التصنيع والتطوير شكلا معظم تلك الوظائف وكان موظفو المبيعات والتسويق حوالي 25.100، بينما عمل 27.800 شخص في مناطق أخرى.

وقال أحد المصادر المباشرة إن "التفويض العالمي" بشأن خفض الوظائف أُرسل قبل حوالي ثلاثة أسابيع، وكانت عمليات سامسونج في الهند تقدم بالفعل حزم تعويضات لبعض الموظفين من المستوى المتوسط ​​الذين غادروا في الأسابيع الأخيرة.



وأضاف الشخص أن إجمالي الموظفين الذين قد يحتاجون إلى مغادرة وحدة الهند قد يصل إلى 1000. توظف سامسونج حوالي 25000 شخص في الهند.

في الصين، أخطرت سامسونج موظفيها بشأن تخفيضات الوظائف التي من المتوقع أن تؤثر على حوالي 30٪ من موظفيها في عمليات المبيعات، حسبما ذكرت صحيفة كورية جنوبية هذا الشهر.

تحديات كبيرة

تأتي تخفيضات الوظائف في الوقت الذي تكافح فيه سامسونج الضغوط المتزايدة على وحداتها الرئيسية.

كانت أعمال الرقائق الأساسية للشركة أبطأ من منافسيها في التعافي من الركود الشديد في الصناعة الذي دفع أرباحها إلى أدنى مستوى لها في 15 عامًا العام الماضي.

في مايو، استبدلت سامسونج رئيس قسم أشباه الموصلات في محاولة للتغلب على "أزمة الرقائق" حيث تسعى إلى اللحاق بمنافستها الأصغر SK Hynix (000660.KS)، في توريد رقائق الذاكرة عالية الجودة المستخدمة في شرائح الذكاء الاصطناعي.

في سوق الهواتف الذكية الفاخرة، تواجه سامسونج منافسة شديدة من Apple (AAPL.O)، و Huawei الصينية (HWT.UL)، في حين تأخرت لفترة طويلة عن TSMC (2330.TW)، في تصنيع الرقائق التعاقدية. وفي الهند، التي تدر على سامسونج حوالي 12 مليار دولار من الإيرادات السنوية، يؤدي الإضراب بسبب الأجور إلى تعطيل الإنتاج.

قال أحد المصادر المطلعة على الخطط إن تخفيضات الوظائف تجري استعدادًا لتباطؤ الطلب العالمي على المنتجات التكنولوجية مع تباطؤ الاقتصاد العالمي. وقال مصدر آخر إن سامسونج تسعى إلى تعزيز صافي أرباحها من خلال خفض التكاليف. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت سامسونج ستخفض الوظائف في مقرها الرئيسي في كوريا الجنوبية. وقال أحد المصادر إن سامسونج ستجد صعوبة في تسريح العمال في كوريا الجنوبية لأنها قضية حساسة سياسيا. وتعد مجموعة سامسونج العملاقة، التي تعد عملاق الإلكترونيات جوهرة تاجها، أكبر جهة توظيف في البلاد وتلعب دورا رئيسيا في اقتصادها.

وقد تؤدي تخفيضات الوظائف أيضا إلى إثارة الاضطرابات العمالية في الداخل. فقد أضرب اتحاد عمال كوري جنوبي في سامسونج للإلكترونيات مؤخرا لعدة أيام، مطالبا بزيادة الأجور والمزايا.

وتتداول أسهم سامسونج للإلكترونيات، السهم الأكثر قيمة في كوريا الجنوبية، عند أدنى مستوى لها في 16 شهرا يوم الأربعاء، حيث خفض بعض المحللين تقديراتهم للأرباح للشركة مؤخرا، مشيرين إلى التعافي الضعيف في الطلب على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية.

