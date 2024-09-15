عودة طاقم بولاريس داون إلى الأرض بعد مهمة تاريخية

عاد طاقم بولاريس داون بأمان إلى الأرض في وقت مبكر من صباح يوم الأحد، ليختتم المهمة التاريخية الممولة من القطاع الخاص. هبطت كبسولة دراغون التي تحمل رواد الفضاء الأربعة في المهمة - جاريد إسحاقمان، وسكوت "كيد" بوتيت، وسارة جيليس، وآنا مينون - في خليج المكسيك حوالي الساعة 3:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

في يوم الخميس، أكمل إسحاقمان وجيليس أول سير تجاري في الفضاء، حيث قام كل منهما بدور للخروج من المركبة وإجراء سلسلة من اختبارات حركة بدلة الفضاء. وبهذه المهمة، سافرت جيليس ومينون الآن أبعد من الأرض من أي امرأة من قبل. وصلت بولاريس إلى ارتفاع ذروة يبلغ حوالي 870 ميلاً، وهو أيضًا أبعد ما غامر به أي بشر منذ برنامج أبولو.

أجرى الطاقم أيضًا عددًا من التجارب العلمية، وتمكنوا من إكمال مكالمة فيديو مدتها 40 دقيقة إلى الأرض وإرسال ملفات في اختبار رئيسي لقدرات اتصالات الفضاء الخاصة بـ Starlink. وشمل ذلك مقطع فيديو تم تسجيله أثناء مهمة جيليس، المهندس وعازف الكمان، وهو يعزف على الكمان في الفضاء. ونشرت بولاريس على موقع X صباح الأحد: "لقد بدأ عصر جديد من الرحلات الفضائية التجارية، مع المزيد في المستقبل".