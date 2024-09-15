مصر تتوج بلقب بطولة أفريقيا لجمباز الأيروبيك

اختتمت اليوم الاحد منافسات النسخة الثامنة عشر من بطولة أفريقيا لجمباز الأيروبيك التي استضافتها مصر خلال الفترة من 13 وحتى 15 سبتمبر الجاري علي صالة رقم 2 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي

بمشاركة 9 منتخبات وهي: "بنين - كاب فيردي - الجزائر - المغرب - مالي - جنوب أفريقيا - تونس - توجو - بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة"، بإجمالي 110 لاعب ولاعبة .

وفي ختام البطولة الافريقية اعتلي جمباز الايروبيك المصري صدارة القارة السمراء وجاءت النتائج كالتالي

مرحلة الزوجي درجة أولى

حقق الزوجي المصري عمر المراغي وتقي البشاري

المركز الأول والميدالية الذهبية وجاءت تونس في المركز الثاني وبنين فى المركز الثالث

مرحلة الزوجي درجة ثانية

حصل الزوجي المصري جودي ابراهيم ونيير اللبان

الميدالية الذهبية وبنين الميدالية الفضية

مرحلة الزوجي ١٤ سنة

حقق الزوجي المصري ياسين سليم و جايدا الصياد

الميدالية الذهبية وجاءت بنين فى المركز الثاني

مرحلة الثلاثي درجة اولي:

حقق الثلاثي المصري (تقى البشاري /يوسف محمود/عمر المراغي) الميدالية الذهبية وحقق منتخب الجزائر الميدالية الفضية ومنتخب تونس البرونزية

مرحلة الثلاثي درجة ثانية :

منتخب مصر (جودي مرسي/ رقية فتيحة/ ديمة عبد المطلب) الميدالية الذهبية ومنتخب الجزائر الميدالية الفضية ومنتخب تونس البرونزية

مرحلة الثلاثي ١٤ سنة :

مصر تفوز بالميدالية الذهبية عن طريق يارا حجاج /ليلى امام/ ريمان عبد الفتاح ومنتخب تونس الميدالية الفضية

ومنتخب بنين البرونزية

مرحلة الفردي رجال درجة اولي:

مصر (باسل الزامك) الميدالية الذهبية وبنين الميدالية الفضية وتونس الميدالية البرونزية

مرحلة الفردي رجال درجة ثانية:

مصر (نيير اللبان) الميدالية الذهبية وبنين الميدالية الفضية وتوجو البرونزية

مرحلة الفردي رجال ١٤ سنة:

مصر (اسر محمد) الميدالية الذهبية وبنين الفضية ومالي البرونزية

مرحلة الفردي آنسات درجة اولي:

مصر (هنا عبدالله) الميدالية الذهبية والجزائر الفضية تونس البرونزية

مرحلة الفردي آنسات درجة ثانية:

مصر (حنين ابوالعلا) المركز الاول والميدالية الذهبية

والجزائر المركز الثاني وتونس فى المركز الثالث

مرحلة الفردي آنسات ١٤ سنة:

تونس المركز الاول والميدالية الذهبية ومصر (زينة كرم)

المركز الثاني والميدالية الفضية والرأس الاخضر البرونزية

مرحلة الجماعي درجة ثانية:

مصر (يارا محمد - دانيا موسي - سجي الكومي - جميلة عمر - ملك عريبي) الميدالية الذهبية

والمغرب الميدالية الفضية

من جانبه؛ أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي أن مصر تبرهن دائما يوما بعد يوم على قدرتها الفائقة على استضافة جميع البطولات القارية والعربية والدولية لتوافر جميع مقومات نجاح البطولات من منشآت رياضية وبنية تحتية على أعلى مستوى بعد الجهود المبذولة من القيادة السياسية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة في وضع مصر على خارطة استقبال البطولات القارية والدولية مؤخرًا.‏

وأوضح، أن رياضة الجمباز تتطور بشكل كبير وغير مسبوق داخل القارة الأفريقية، وأن أفريقيا الآن بات لها شأن في البطولات العالمية، وأن منتخب مصر واحد من أقوى المنتخبات الأفريقية.

وثمنَ رئيس الاتحاد المصري للجمباز؛ جهود الدولة المصرية مُمثلة في وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، من أجل استمرار استقرار منظومة عمل الرياضة المصرية في طريق ريادتها والدعم الكامل لتنظيم البطولات الدولية والقارية.

وأشار "أمين"، إلى أن هذه النتائج تؤكد تفوق الجمباز المصري وتميزه على مستوى قارة أفريقيا من خلال حصد السيطرة على منصات التتويج في جميع البطولات القارية.