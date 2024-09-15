نوكيا تستبدل الرئيس التنفيذي في محاولة لإنعاش المبيعات

تبحث شركة نوكيا عن رئيس تنفيذي جديد، حيث تكافح إحدى أكبر شركات تصنيع معدات الاتصالات في العالم مع ركود المبيعات وانخفاض سعر السهم.

تواصلت المجموعة الفنلندية مع مرشحين بشأن استبدال بيكا لوندمارك كرئيس تنفيذي، وفقًا لأشخاص مطلعين على الموقف.

وأضافوا أن البحث مستمر وتم تعيين صائد رؤوس واحد على الأقل لإدارة العملية.

كانت المجموعة واحدة من قصص النجاح التكنولوجية الأوروبية العظيمة عندما أصبحت الشركة المصنعة الرائدة للهواتف المحمولة في العالم في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين لكنها عانت منذ بيع تلك الأعمال لشركة مايكروسوفت في عام 2013 وإعادة اختراع نفسها كشركة مصنعة لمعدات الشبكات لصناعة الاتصالات.

تأتي الخطوة لاستبدال لوندمارك، الذي تولى المسؤولية منذ عام 2020، بعد أن نجح في تثبيت نوكيا عندما تفوق عليها منافسون مثل هواوي الصينية وإريكسون السويدية في السنوات الأولى من التحول إلى شبكات الجيل الخامس. قام بخفض التكاليف وإعادة هيكلة أعماله.