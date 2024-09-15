تحضير حلوى اللديدة للمولد النبوي| وصفة تقليدية بمذاق شهي

تعد حلوى اللديدة من أبرز الحلويات التقليدية التي يتم تحضيرها بمناسبة المولد النبوي الشريف في العديد من البلدان العربية، وتتميز هذه الحلوى بطعمها الغني وقوامها الفريد، مما يجعلها خيارًا شهيًا ومحببًا للكبار والصغار على حد سواء. إذا كنت ترغب في تحضير حلوى اللديدة بنفسك، إليك طريقة سهلة ولذيذة لتحضيرها.

اللديدة

طريقة عمل حلوى اللديدة للمولد النبوي

المكونات:

- 2 كوب من التمر المفروم (منزوع النوى)

- 1 كوب من الفول السوداني المحمص والمفروم

- 1/2 كوب من جوز الهند المبشور

- 1/4 كوب من العسل

- 1/4 كوب من الماء

- 1 ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

- 1/2 ملعقة صغيرة من الهيل المطحون (اختياري)

طريقة التحضير:

1. في قدر على نار هادئة، اخلط التمر والعسل والماء، وقلّب المكونات حتى تذوب وتصبح لينة.

2. أضف القرفة والهيل إلى الخليط، واستمر في التحريك حتى تتجانس المكونات.

3. أضف الفول السوداني وجوز الهند إلى الخليط، واستمر في التحريك حتى يتداخل المزيج جيدًا.

4. اترك الخليط يبرد قليلًا، ثم قم بتشكيله إلى كرات صغيرة أو أصابع حسب الرغبة.

5. ضع حلوى اللديدة على صينية مبطنة بورق زبدة واتركها لتبرد تمامًا وتتماسك.

نصائح:

- يمكن إضافة مكونات أخرى مثل المكسرات المختلفة أو الفواكه المجففة لإضافة نكهات متنوعة.

- تأكد من تقليب الخليط بشكل مستمر لتجنب التصاقه بالقاع.

استمتع بتحضير حلوى اللديدة وشاركها مع عائلتك وأصدقائك بمناسبة المولد النبوي الشريف، واحتفل بهذه المناسبة بلمسة من الحلاوة والبهجة.