«إيليت للاستشارات» تقيم شركة مقاولات كبرى بهدف نقل الملكية

15 يوماً مدة التقييم

تجرى شركة إيليت للاستشارات المالية عددا من عمليات التقييم لبعض الشركات الكبرى العاملة فى السوق المحلى، وذلك بهدف عمليات نقل ملكية والاستحواذات.

كما تجرى الشركة تقييما لبعض الشركات التابعة لعدد من البنوك الكبرى، بعضها بسبب التخارج، والأخرى تقييما للاستثمارات.

قال سيف عونى العضو المنتدب لشركة «إيليت» إن الشركة تقوم بتقييم لإحدى شركات المقاولات الكبرى التى تمتلك فروعا بعدد من دول الخليج، خاصة السوق السعودى والإماراتى.

أضاف «عونى» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» أن التقييم بهدف نقل الملكية لشريك إقليمى، مشيرا إلى أن رأس مال الشركة يتجاوز 100 مليون جنيه، كما أشار إلى أن عملية التقييم تستغرق من 15 يوما إلى 22 يوما.

أوضح أن الشركة تقوم أيضا بتقديم خدمات استشارية لإحدى شركات البترول الكبرى، وكذلك تقييم 25 شركة تابعة للبنوك الكبرى، تم الانتهاء من تقييم 14 شركة، وجارٍ الانتهاء من 11 شركة أخرى.

كانت شركة «إيليت» قد أعلنت عن قيامها بإتمام أعمالها كمستشار مالى مستقل لتحديد القيمة العادلة لكل من شركة القاهرة للإسكان والتعمير، والمتحدة للإسكان والتعمير، وذلك بعد قيام شركة القاهرة بتقديم عرض استحواذ على نسبة 90% من أسهم شركة المتحدة، عبر مبادلة أسهم بين الشركتين.

أسفرت الدراسة عن تقييم لسعر أسهم شركة القاهرة للإسكان والتعمير بمبلغ 3.03 جنيه، بينما بلغ سعر تقييم أسهم شركة المتحدة للإسكان والتعمير 8.90 جنيه.