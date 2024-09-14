«مباشر» لتداول الأوراق المالية تتقدم للحصول على رخصة نشاط أذون الخزانة والسندات

4 مستهدفات للشركة

تقدمت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية إلى الرقابة المالية للحصول على رخصة التداول فى نشاط أذون الخزانة والسندات، وذلك بعد حصولها على موافقة وزارة المالية لممارسة نشاط التعامل فى أذون الخزانة والسندات كأول شركة تحصل على الموافقة.

قال هانى حمدى العضو المنتدب لشركة مباشر لتداول الأوراق المالية فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» إن هذا الاتجاه ضمن استراتيجية طموحة للشركة لإضافة كافة المنتجات المالية، والتى تعمل على تقديم منتجات متميزة للمستثمرين، وعملاء الشركة.

أضاف أن إضافة هذا النشاط سيعمل على استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين العرب، الراغبين فى تداول أذون الخزانة والسندات، خاصة فى دول الخليج.

كان «حمدى» قد أشار فى تصريحات سابقة لـ«الوفد» إلى أنه نجح مع مجلس إدارة الشركة فى تحقيق جزء كبير من الاستراتيجية، المحددة، ومنها إعادة الهيكلة، وتوفير التمويل لعملاء الشركة، وانتهاج فكر احترافى متميز.

كما تسعى الشركة إلى استكمال خططها المستقبلية، فى تعزيز ريادة الشركة عبر تحقيق 4 مستهدفات تتمثل فى تعزيز قاعدة العملاء الأفراد والمؤسسات، وكذلك العمل على زيادة فروع الشركة بحيث يصل إجمالى عدد الفروع إلى 21 فرعا، وكذلك الحصول على رخصة تداول سوق الكربون الطوعى.