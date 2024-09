تأجيل لعبة Tales of the Shire حتى عام 2025

تم تأجيل لعبة Tales of the Shire، وهي لعبة محاكاة حياة مريحة تدور أحداثها في عالم Lord of the Rings، حتى عام 2025. وكان من المقرر سابقًا إصدارها في وقت ما من هذا العام.

تقول شركة Weta Workshop المطورة، التي ساعدت في التأثيرات في جميع أفلام Middle-earth التي أخرجها بيتر جاكسون، إن التأخير كان ضروريًا لضمان تجربة اللاعبين لنسخة محققة بالكامل من رؤيتها الأصلية.

إنها لعبة محاكاة حياة مريحة على غرار Animal Crossing وStardew Valley ومليون لعبة أخرى، ولكن هذه اللعبة تدور أحداثها في Middle-earth الخاصة بتولكين بين أحداث The Hobbit وLord of the Rings. يميل الجمع بين صيغة لعبة المحاكاة المريحة وملكية فكرية محددة مسبقًا إلى النجاح. فقط اسأل محبي Disney Dreamlight Valley.

إذا كان هناك جانب واحد من عالم تولكين يناسب هذا النوع، فهو الهوبيت وشاير. يبدو أن اللعبة القادمة ستعطي الأولوية لإعداد الوجبات، حيث نعلم جميعًا أن الهوبيت يحبون الولائم الجيدة، وستسمح للاعبين بتصميم مظهر حفرة الهوبيت الخاصة بهم. هناك صيد الأسماك والزراعة، بالطبع، ولكن أيضًا نظام تفاعل الشخصيات يبدو قويًا. لسنا متأكدين مما إذا كانت الرومانسية على الطاولة ولكن، هيا، لن يتجدد سكان الهوبيت.

يعقد المطور حدثًا مباشرًا في 22 سبتمبر في الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة لمناقشة بعض الجوانب الجديدة للعبة ومراجعة الميكانيكا المختلفة. كما سيستخدم البث المباشر لإسقاط تاريخ الإصدار الفعلي، والذي سيكون مرة أخرى في وقت ما في عام 2025. ربما نحصل أيضًا على تحديث بشأن الرومانسية المستندة إلى الهوبيت أثناء العرض.

هذا يجعلني أتساءل ما هي الملكية الفكرية الأخرى ذات الأهمية الثقافية التي يمكن أن تستفيد من تجربة محاكاة الحياة المريحة. لقد كانوا يحاولون دائمًا الزراعة في The Walking Dead، لكن وجود الزومبي سيكون أقل راحة وأكثر كابوسًا لا نهاية له. أستطيع أن أرى الزراعة أو بناء مجتمع في بعض الكواكب الخارجية في عالم حرب النجوم، أو ربما في Knowhere كما ظهر في أفلام MCU.