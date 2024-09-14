تشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على أسباب حادث قطاري الزقازيق

اعلنت هيئة السكك الحديدية عن وقوع حادث اصطدام قطار ركاب رقم ٢٨١ ركاب المتجه من الزقازيق للاسماعيلية بقطار ركاب رقم 336 المتجه من المنصورة الى الزقازيق عند بلوك ٥ بمدينة الزقازيق

وعلى الفور تحرك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتتمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ورئيس وقيادات السكة الحديد باتجاه موقع الحادث ووجه الوزير بالدفع يمعدات واوناش الطوارئ وتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الاسباب الفنية التي ادت الى وقوع الحادث.