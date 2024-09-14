Hollowbody تملأ فراغ ألعاب الرعب على PS2

في Hollowbody، وهي لعبة رعب وبقاء على قيد الحياة من منظور الشخص الثالث على غرار أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين من تأليف ناثان هاملي (المطور الفردي وراء Headware Games)، لا يأتي الرعب الحقيقي من وحوشها البشعة، ولكن من العيش في عالم حيث يفشل النظام في مساعدة الأشخاص العاديين ويُتركون ليموتوا.

Hollowbody هي تكريم لألعاب PlayStation 2 الكلاسيكية التي ساعدت في تحديد هذا النوع. كما تضيف لمسة "تقنية-نوار"؛ فكر في أول بضع ألعاب Silent Hill، وبالتحديد Silent Hill 2، ولمسة من Blade Runner. إنها تعتمد بشكل كبير على الجو، وتعتمد بشكل كامل تقريبًا على بناء التوتر بدلاً من الحركة لخلق شعور بعدم الارتياح الملموس. وبينما تحيي اللعبة رسومات PS2، إلا أنها لا تخضعك لضوابط الدبابة (ما لم تكن تريدها، فهناك تبديل لذلك، أيها المرضى).

تدور أحداث اللعبة في المستقبل غير البعيد في مدينة مدمرة في مكان ما في الجزر البريطانية، بعد عقود من تعرض المنطقة لهجوم بيولوجي مفترض وقصفها لاحقًا أثناء الحجر الصحي. يشير المقدمة الموجزة إلى الفساد والمؤامرة حول الأحداث الحقيقية للكارثة. استهدفت الهجمات الأولية مدنًا "تعاني من صعوبات اقتصادية وفساد"، وتم عزل المناطق المتضررة لاحتواء انتشار أي عدوى - ولكن ليس قبل السماح للأشخاص الذين يُعتبرون مواطنين "عاليي القيمة" بالهروب إلى جزيرة اصطناعية تحمل اسمًا طوباويًا مريبًا (Aeonis).

تبدأ اللعبة بمجموعة من الباحثين الناشطين الذين اجتمعوا في موقع دخول إلى إحدى مناطق الاستبعاد، حيث يخططون للذهاب بحثًا عن إجابات. بعد اختفاء أحدهم، ساشا، ينطلق شريكها ميكا في سيارة تحوم للعثور عليها بأي ثمن.

في هذا التسلسل المبكر نرى حقًا الجزء التكنولوجي الأسود من وصف Hollowbody: ميكا تحدق من النافذة الزجاجية الضخمة لشقة تطل على مدينة مكتظة بالسكان على غرار Blade Runner 2049؛ تتنقل بين ناطحات السحاب في مركبة ركاب طائرة؛ تجري محادثة وقحة مع نظام ملاحة ذكي. بطبيعة الحال، تتحطم ميكا أثناء ركوبها، وتفقد الاتصال بالشخص الوحيد الذي يمكنه مساعدتها وتضطر إلى شق طريقها نحو ساشا سيرًا على الأقدام.



منذ ذلك الحين، يختفي الجزء التقني الأسود من التركيز إلى حد كبير حتى يعود مرة أخرى في نهاية اللعبة، ويأخذ Hollowbody قالب الرعب والبقاء التقليدي "تجربة علمية تحولت إلى حدث انقراض محلي". هناك بعض اللمسات من هذه الرؤية المتميزة الممزوجة بالتكنولوجيا - في مرحلة ما، تمر ميكا بآلة ميكانيكية معطلة بحجم مبنى سكني، وهناك لعبة أطفال متوهجة في إحدى الغرف تبدو آلية بشكل غامض - لكنها ليست منتشرة تمامًا. تعمل أدوات ميكا الشخصية وتصميم قائمة المخزون كتذكيرات حقيقية وحيدة بهذه الزاوية لمعظم اللعبة.

هناك عدد من الألغاز لحلها أثناء استكشاف المباني المهجورة وحدائق المدينة في محاولة لمعرفة كيفية الخروج من هناك. الحلول لمعظم هذه الأمور واضحة إلى حد ما بمجرد أن تصادف القرائن المنتشرة في كل موقع، لذا فإن المتعة تكمن أكثر في الاستكشاف.



كانت هناك مشكلة عرضية تجعلني أدور في دوائر. ولم يساعدني أن الأسطح التي كنت قادرًا على التفاعل معها كانت تستمر أحيانًا في عرض مؤشرات مثل "التقاط" أو "البحث" حتى بعد أن أخذت كل ما يمكن استخدامه منها. في الغرف المزدحمة، وجدت نفسي أعيد فحص بعض البقع مرارًا وتكرارًا معتقدًا أنني فاتني شيء ما. ستظهر هذه المطالبات أيضًا في بعض الأماكن لمجرد جعل ميكا تدلي بملاحظات غير مهمة، مثل التعليق على الأطباق المتسخة أو الأغطية التي لم يتم غسلها لسنوات، وستقول نفس الملاحظات مرارًا وتكرارًا عندما تواجه نفس الإعدادات في شقق مختلفة.

لحسن الحظ، هذا لا يقلل كثيرًا من مدى إزعاج الإعداد. الموسيقى مخيفة، وهي تتحد مع ضوضاء بيئية مرتفعة مثل المطر، والضوضاء الثابتة في الراديو، وخطوات ميكا المترددة لخلق مشهد صوتي حسّي حقًا. إذا كانت ميكا داخل مبنى أو هيكل تحت الأرض، يمكنك التأكد من أنه سيكون مظلمًا ومتاهة. كان يبدو دائمًا أن وحشًا سيقفز في أي ثانية، على الرغم من أن هذا ليس هو الحال عادةً. (لكن كان يحدث أحيانًا). في الخارج، تكون ميكا مكشوفة، ولا يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى تلاحظها الوحوش وتبدأ في التجمع حولها.



الوحوش نفسها مقززة بشكل رائع. هناك مخلوقات بغيضة ذات قدمين، بعضها هزيل بينما البعض الآخر ثقيل الوزن ولا رأس له، مع وجود تجاويف مقززة تخرج من أنصافها العلوية. يوجد في Hollowbody أيضًا بعض كلاب الشياطين، بالإضافة إلى بعض المخلوقات الحشرية التي لا تشكل أي تهديد باستثناء إزعاجك. سوف تتسلل الديدان بحجم القطة أمامك، وقد تكون رسومها المتحركة المضحكة هي أكثر ما يميز اللعبة بأكملها في PS2.

إنها ليست موجهة للقتال كثيرًا - غالبًا، يمكنك فقط الركض أمام الأعداء - ولكن هناك أسلحة يمكنك الحصول عليها، وعدد قليل من أسلحة المشاجرة المؤقتة. كان استخدام الأخيرة يبدو متصلبًا وبطيئًا في بعض الأحيان، خاصة عند مواجهة مجموعة من الوحوش، لكنني ما زلت قادرًا على استخدام أدوات الضرب للحفاظ على الذخيرة. واستمتعت بصوت الفأس الذي أطلقه على لافتة الشارع وهو يصطدم بلحم الوحش. لقد أحببت أيضًا أن ميكا يمكنها انتزاع جيتار كهربائي من الحائط واستخدامه كسلاح. قد لا يكون هذا النهج الأكثر عملية بالنظر إلى ثقله، لكن الصرير الذي يصدره عندما يلامس هدفه مرضي للغاية.

هناك جثث في حالات مختلفة من التحلل عند كل منعطف، وسيمنحك الماسح الضوئي الخاص بميكا قراءة فورية للمتوفى للحصول على فكرة عن هويتهم وكيف ماتوا. في كثير من الحالات، لا يكون السبب شيئًا خارقًا للطبيعة: الجفاف، الجوع، القتل، إلخ. تتشكل قصة خلفية من خلال الوثائق والذكريات الصوتية التي يتم تنشيطها في مواقع معينة، وتحكي عن الصراعات المالية والتحديث في المدينة قبل فترة طويلة من الكارثة البيولوجية، والخراب النهائي الذي تحمله الناس في المنطقة المعزولة بعد ذلك، والذين لم يتمكنوا من البقاء على قيد الحياة إلا بقدر ما تسمح به مواردهم المتضائلة.

تجد ميكا إشعارًا بزيادات الإيجار الوشيكة، ورسالة تذكر تعطيل البناء الجاري في جميع ساعات الليل وإشعارًا متأخرًا لفواتير المرافق غير المدفوعة التي تُظهر أن الأسعار الشهرية تضاعفت أربع مرات. تصادف مذكرة تركها رجل يحتضر، يتمنى مستقبلًا أفضل لعائلته وإنسانيته. في أحد التسجيلات بعد الحجر الصحي، يُطلق النار على المدنيين الجائعين الذين يتوسلون لمغادرة المدينة من قبل القوات المسلحة. كل شيء قاتم بشكل لا يصدق، ولم يكن عليّ أن أعلق عدم تصديقي كثيرًا لأتخيل واقعًا حيث ستنتهي الأمور على هذا النحو.



لكن التفسير لسبب وجود وحوش بشرية مروعة وسمينة تتجول في الشوارع لا يكشف عن نفسه تمامًا بطريقة مباشرة. (على الأقل، ليس مع النهاية التي وصلت إليها وكل المواد التي جمعتها.) جاء التلميح الأكثر أهمية على هذه الجبهة من قصاصة صحيفة واحدة، والتي أفضل عدم إفساد محتواها هنا. تزرع المقالة بذرة فكرة، لكن الأمر متروك إلى حد كبير للاعب لملء الفراغات بعد ذلك.

هناك مقتطفات مؤثرة من قصة ميكا وساشا أيضًا، لكن ارتباط الثنائي بهذا المكان وأهميته الواضحة في الأحداث الحالية لم يحصل أبدًا على النهاية الأنيقة التي كنت أتمنى الحصول عليها. في حين كانت النهاية مشهدًا جميلًا وعاطفيًا بدا وكأنه أعاد القصة إلى نقطة البداية من الناحية الموضوعية، إلا أنه تركني أيضًا مع شعور، انتظر، ماذا حدث للتو؟ يبدو أن هناك نهايات أخرى، رغم ذلك، والتي قد تكون أكثر حسمًا في اللعب اللاحق. كما يفتح الفوز باللعبة خيار صعوبة أكثر صعوبة ووضع الزحف في الزنزانة من منظور الشخص الأول، والذي جعل كل شيء يبدو مخيفًا على الفور عندما قمت بتشغيله.

حتى مع عيوبها، تعد Hollowbody لعبة رعب وبقاء قوية وتشعر بالإعجاب بشكل خاص عندما تأخذ في الاعتبار حقيقة أنها صُنعت بواسطة مطور مستقل منفرد. تعد الأجواء جزءًا مما جعل الإصدارات السابقة لا تُنسى، والمزاج القمعي في Hollowbody يضرب كل النغمات الصحيحة.