ميتا تخفي علامات التحذير للصور المعدلة بالذكاء الاصطناعي

بدءًا من الأسبوع المقبل، لن تضع Meta علامة سهلة الرؤية على صور Facebook التي تم تعديلها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وسيجعل ذلك من الصعب تحديد ما إذا كانت تظهر في حالتها الأصلية أو تم التلاعب بها. لكي نكون واضحين، ستظل الشركة تضيف ملاحظة إلى الصور التي تم تعديلها بواسطة الذكاء الاصطناعي، ولكن سيتعين عليك النقر فوق قائمة النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا من منشور Facebook ثم التمرير لأسفل للعثور على "معلومات الذكاء الاصطناعي" من بين العديد من الخيارات الأخرى. عندها فقط سترى الملاحظة التي تقول إن المحتوى في المنشور ربما تم تعديله باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، ستظل الصور التي تم إنشاؤها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي تحمل علامة "معلومات الذكاء الاصطناعي" والتي يمكن رؤيتها مباشرة على المنشور. سيؤدي النقر فوقها إلى إظهار ملاحظة توضح ما إذا كانت قد تم تصنيفها بسبب إشارات مشتركة بين الصناعة أو لأن شخصًا ما كشف عن أنها صورة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. بدأت Meta في تطبيق علامات المحتوى التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي على مجموعة أوسع من مقاطع الفيديو والصوت والصور في وقت سابق من هذا العام. ولكن بعد شكاوى واسعة النطاق من المصورين بأن الشركة كانت تصنف حتى المحتوى غير المولد بالذكاء الاصطناعي عن طريق الخطأ، غيرت Meta صياغة علامة "صنع بالذكاء الاصطناعي" إلى "معلومات الذكاء الاصطناعي" بحلول شهر يوليو.

وقالت الشبكة الاجتماعية إنها عملت مع شركات في جميع أنحاء الصناعة لتحسين عملية التصنيف وأنها تجري هذه التغييرات "لتعكس بشكل أفضل مدى الذكاء الاصطناعي المستخدم في المحتوى". ومع ذلك، يتم استخدام الصور المزيفة على نطاق واسع هذه الأيام لنشر معلومات مضللة، وقد يجعل هذا التطور من الصعب تحديد الأخبار الكاذبة، والتي تظهر عادة أكثر خلال موسم الانتخابات.