تسريب لعبة The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

يبدو أن لعبة The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom تسربت عبر الإنترنت قبل أسبوعين من تاريخ إصدار اللعبة.

يتم تداول بعض الصور والمقاطع الجديدة من عنوان Nintendo Switch عبر الإنترنت، وفقًا لموقع Nintendo Life.

أطلق مستخدمو YouTube Nintendo Prime وZelda Lore ناقوس الخطر، زاعمين أن ملف ROM للعبة متاح بالفعل وأن بعض الأشخاص يلعبونها عبر محاكيات.

وللعلم، فإن بعض المواقع الأكثر شهرة التي يحصل منها الأشخاص على ألعاب Switch المقرصنة لا تقدم بعد روابط تنزيل ROM Echoes of Wisdom، ولكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى ينتشر الملف المسرب على تلك المواقع.

لسوء الحظ، هذا ليس حدثًا نادرًا. تم تسريب لعبة The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom قبل ظهورها لأول مرة في العام الماضي، مع ظهور معارك زعماء ولقطات أخرى مليئة بالمفسدين في إطار زمني مماثل، قبل أسبوعين تقريبًا من تاريخ الإصدار.

أما عن كيفية حدوث هذا التسريب الأخير، فمن المقرر أن تصل لعبة Echoes of Wisdom في 26 سبتمبر، لذا فهذا هو الوقت الذي من المرجح أن ترسل فيه Nintendo نسخ المراجعة. وبالتالي، ربما قام شخص ما لديه حق الوصول المبكر بنسخ اللعبة ومشاركتها عبر الإنترنت. في كل الأحوال، يجدر توخي بعض الحذر وربما كتم بعض الكلمات الرئيسية على منصات التواصل الاجتماعي التي تزورها كثيرًا إذا كنت لا تريد إفساد أي من مفاجآت اللعبة.

سيكون من العار حقًا أن يتم إفساد لعبة Echoes of Wisdom عن طريق الخطأ، حيث إنها المرة الأولى التي ستكون فيها Zelda نفسها الشخصية الرئيسية القابلة للعب في السلسلة التي تحمل اسمها.

يمكن أن يؤدي أي تسريب أيضًا إلى أن تكون Nintendo أكثر انتقائية عندما يتعلق الأمر بتوفير نسخ مراجعة للألعاب.