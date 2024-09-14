محفظة جوجل تختبر تحويل جوازات السفر إلى بطاقات هوية رقمية

ستختبر جوجل ميزة جديدة لمحفظة جوجل يمكنها تحويل جوازات السفر الأمريكية إلى شكل جديد من أشكال التعريف الرقمي. أعلنت جوجل عن الميزة الجديدة على مدونتها الرسمية.

الآن يمكن استخدام بطاقات الهوية الرقمية المصنوعة من جوازات السفر وبطاقات الهوية الصادرة عن الولاية كأشكال صالحة للتعريف في نقاط تفتيش إدارة أمن النقل (TSA) في بعض المطارات الأمريكية.

الآن لن تضطر إلى لعب لعبة Beat the Clock مع كل جيوبك تبحث بشكل محموم عن محفظتك بينما تقترب ببطء من وكيل إدارة أمن النقل في الطابور.

لن تعمل ميزة الهوية الرقمية الجديدة هذه في كل مطار. اعتبارًا من يوم الخميس، يوجد في 21 ولاية وكومنولث بورتوريكو مطار واحد على الأقل يقبل الهوية الرقمية. يمكنك استشارة الخريطة الرقمية لإدارة أمن النقل (TSA) على موقعها على الويب لمعرفة ما إذا كانت الولاية التي تغادرها أو تسافر إليها تقبل بطاقات الهوية الرقمية عند نقاط التفتيش الأمنية.

لقد نما اعتماد الهوية الرقمية في جميع أنحاء البلاد لكل من مستخدمي Android وiPhone حتى لو لم تكن متوفرة في كل ولاية. بدأت المطارات الرئيسية في أريزونا وكولورادو وجورجيا في قبول بطاقات الهوية الصادرة عن الولاية من مستخدمي محفظة Google Wallet. وفي الشهر الماضي، بدأت كاليفورنيا في قبول بطاقات الهوية في Apple Wallet وGoogle Wallet في بعض المطارات.