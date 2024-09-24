ويفز تتعاون مع بهية لتقديم دعم وتطوير برامج SAP

أعلنت شركة ويفز للتحول الرقمي، الشركة المصرية المتخصصة في مجال توفير الحلول الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسه بهية للإكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، بهدف تقديم دعم شامل وتطوير لمجموعة من حزم برامج SAP التي تساعد في إدارة العمليات المالية والإدارية داخل المؤسسة، يأتي هذا التعاون في إطار التزام شركة ويفز بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع المصري، حيث تم الاتفاق على تقديم هذه الخدمات إيمانًا منها بأهمية دعم المؤسسات الخيرية والمستشفيات التي تقدم خدمات حيوية لشرائح كبيرة من المجتمع.

قال المهندس عمرو عصمت، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ويفز "نحن في ويفز نؤمن بأهمية تقديم الدعم للمؤسسات التي تعمل على تحسين حياة المواطنين، ومؤسسه بهية تلعب دورًا محوريًا في علاج سرطان الثدي في مصر، من خلال تقديم خدماتنا لدعم وتطوير مجموعة حزم برامج SAP، نعمل على أن نساهم في تحسين كفاءة العمليات داخل المؤسسة، مما يتيح للطاقم الطبي والإداري التركيز على ما يهم فعلاً - وهو تقديم أفضل رعاية للمرضى".

أضافت المهندسة جيلان فلفلة عضو مجلس أمناء مؤسسة بهية ورئيسة لجنة الابتكار والتكنولوجيا: "نحن سعداء بتوقيع هذا البروتوكول مع شركة ويفز والذي يعكس التزام الشركة بدعم قضايا المجتمع والصحة العامة، سيساعد هذا الدعم في تمكين مؤسسة بهية من إدارة أعمالها بشكل أفضل والتركيز على رسالتنا الأساسية وهي الوصول إلى المزيد من النساء في مصر وتقديم خدمات الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعلاجه لهن".