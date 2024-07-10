قصة استشهاد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

ذكرت الصحة الفلسطينية، إن قوات الاحتلال قتلت، اليوم الثلاثاء، فتى فلسطينيا يبلغ من العمر 13 عاما، قرب مدينة رام الله، بالضفة الغربية.

وقالت قوات الاحتلال أن قواته أطلقت النار على فلسطينيين كانوا يرشقون مركباته العسكرية بالحجارة.

واستشهد الطفل غسان غريب زهران بالرصاص في بلدة دير أبو مشعل بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن قوات إسرائيلية أطلقت النار على عدد من الأطفال، ما أدى إلى إصابة زهران بجروح خطيرة.

ونُقل الطفل إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بعد فترة وجيزة من دخوله متأثرا بجراحه.

وجاء الجيش، في بيان، أن عددا من الفلسطينيين ألقوا حجارة على مركبات إسرائيلية بالقرب من منطقة دير أبو مشعل، وردت قوات الأمن الإسرائيلية التي كانت في مكان الحادث بإطلاق النار صوبهم، ونتيجة لذلك، أصيب أحدهم.

ويتصاعد العنف في الضفة الغربية منذ أكثر من عامين، لكنه ازداد حدة منذ أن قاد مقاتلو حركة حماس هجوما على مستوطنات غلاف غزة، في السابع من أكتوبر.