محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير محطتي "تسمين عرب العوامر" و"فريزيان الحمام" بأبنوب

ضمن خطة تطوير مشروع الثروة الحيوانية..

شهد اللواء دكتور هشام ابوالنصر محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير ورفع كفاءة محطتى "تسمين عرب العوامر " و" فريزيان الحمام " بمركز أبنوب التابعتين لمشروع تنمية الثروة الحيوانية وذلك ضمن خطته لتطوير مشروعات المحافظة وتنمية الموارد الذاتية وتعظيم الاستفادة منها... جاء ذلك خلال تفقده المحطة لبدء أعمال التطوير رافقه خلالها النائب الدكتور مينا عماد نائب المحافظ و اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة وخالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب ود. سحر عبد الله مدير مشروع الثروة الحيوانية ولفيف من وكلاء الوزارة والتنفيذيين .

وتفقد المحافظ، اقسام محطة فريزيان الحمام بمركز أبنوب والتى تتكون من 75 رأس ماشية من الابقار وتقع على مساحة 13 فدان ، وتفقد مخازن الاعلاف وشاهد الحملة الميكانيكية وكهنة السيارات الغير مستغلة ،مصدراً تعليماته بفحص وحصر الحملة الميكانيكية والكهنة بالمشروع وإصلاح السيارات المعطلة منها على وجه السرعة ووفقاً للإجراءات القانونية وتقليل الفاقد من المخلفات الغير مستغلة بالمحطة من خلال تعظيم الاستفادة منها وإعادة تصنيعها .

واستكمل اللواء هشام ابوالنصر ،جولته بتفقد محطة تسمين عرب العوامر بأبنوب والتى تتكون من 340 رأس ماشية من الجاموس وتقع على مساحة 82 فدان ويتم زراعة جزء كبير منها بالبرسيم ،وتابع سير العمل بالمحطة ومعمل الالبان وعنابر الحيوانات،موجهاً بالبدء الفورى فى تطوير شامل للمزرعة وتفعيل إنتاجية المزرعة من الألبان وبيعها للمواطنين وتعظيم الاستفادة من المخلفات والسماد العضوى بالمحطات وبيعه فى مزاد علنى للمواطنين تعظيماً للموارد ،كما وجه بإستغلال كافة الأراضى الغير مستغلة بالمحطات لزراعتها بصفة عاجلة كعلف للماشية ونظافة ودهان الأعمدة والمبانى وتابع أعمال تطوير ونظافة المحطة ورفع المخلفات العضوية منها ،ورفع كافة المخلفات من الاماكن الغير مستغلة تمهيدا للبدء فى زراعتها ،كما قرر صرف مساعدات عاجلة لكافة العاملين بالمحطتين تحفيزاً لهم على المشاركة الجادة فى أعمال التطوير والنظافة ورفع المخلفات والتراكمات