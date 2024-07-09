إل جي تطلق حملة تساعد العملاء على مشاركة العناية بين أفراد الأسرة

أعلنت شركة إل جي إلكترونيكس عن حملتها الجديدة من مقاطع الفيديو القصيرة تحت شعار العلامة التجارية "الحياة جيدة"، بعنوان "احصلوا على المزيد من العناية"، بعد نجاح شعاريّ العلامة السابقين "احصلوا على المزيد من الحب" و"احصلوا على المزيد من السحر"، بهدف تسليط الضوء على نشر منتجات "إل جي" للمحات الحب والرعاية بين أفراد الأسرة كي يتمكنوا من الاستمتاع بلحظات "الحياة جيدة" الحقيقية وسط تجارب لا تُنسى.

ستعرض "إل جي" في سلسلة مقاطع الفيديو هذه لحظات الحب التي لا يمكن ملاحظتها أحياناً والتي يعيشها الناس في منازلهم، بينما تسلط الضوء على كيفية تعزيز منتجاتها للحياة اليومية من خلال التقنيات المبتكرة والتي تندمج مع الحياة اليومية لعملائها خلال متابعتهم لأحلامهم الكُروية أو ببساطة مشاهدة فرقهم المفضلة بدقة 4K.

ومن أبرز ما يميز الحملة هو تجربة المشاهدة العائلية الغامرة التي توفرها شاشات OLED الرائدة من "إل جي"، مثل تلفزيون OLED M3 4K Smart TV مقاس 97 بوصة الذي يوفر بوابة إلى عوالم جديدة. وبفضل جودة الصورة والألوان الزاهية وتحسينات الصوت التي يوفرها معالج الذكاء الاصطناعي α9 4K Gen6، تعمل شاشات OLED من "إل جي" على تحويل المشاهدة العادية إلى تجربة لا تُنسى تسهم بتعزيز الروابط الأسرية في العائلات.

بالإضافة إلى ذلك، ستسلط الحملة الضوء على نظام التشغيل WebOS من "إل جي"، وهو منصة ذكية توفر وصولاً سلساً إلى مجموعة واسعة من خيارات الترفيه وميزات المنزل الذكي. وسواء كنتم تبحثون عن الفيلم المثالي أو أحدث المسلسلات التلفزيونية لقضاء ليلة عائلية، يمكنكم استكشاف مجموعة واسعة من المحتوى عبر خدمات البث المدمجة مثل Netflix وPrime Video وDisney+ وYouTube وApple TV+. وتعني واجهة WebOS سهلة الاستخدام من "إل جي" أنّ تَلَقّي التحديثات الرياضية وتوصيات المحتوى المخصصة أصبح أمراً سهلاً، إلى جانب الوصول إلى المزيد من التطبيقات المدمجة مثل الموسيقى والرياضة، مما يجعل الترفيه العائلي بمتناول الجميع وأكثر متعةً.

تُعدّ ميزة "الطَرق السريع" المتطورة في InstaView خاصية بارزة أخرى في الحملة، وهي مثالية للكشف عن علامات الحب المخفية أحياناً. وتتيح هذه التقنية المتوفرة في أحدث برادات وأفران "إل جي" للمستخدمين رؤية الداخل بنقرة بسيطة، مما يجعل إعداد الوجبات أكثر تفاعلية ومتعة. ويمكن للعائلات تحديد ما ستطبخه من البراد أو التحقق من تقدّم عملية الشواء في الفرن بسهولة، وكل ذلك دون فتح الباب.

قال بيلي كيم، المدير العام لشركة إل جي مصر: "نتطلع إلى تقديم حملة "احصلوا على المزيد من العناية" لتكون خطوة جديدة لدى علامتنا التجارية. ونهدف من خلال هذه الأفلام القصيرة والمؤثرة إلى إظهار كيف تجعل منتجاتنا اللحظات اليومية أكثر خصوصية وتميزاً. ونؤمن في إل جي أنّ التقنيات يجب أن تعزز الطريقة التي نعتني بها ببعضنا البعض، وهذه الحملة تجسد تماماً رؤية إل جي "الحياة جيدة".

يتمركز التزام إل جي بالابتكار الذي يركز على الإنسان والتصميم الذي يركز على المستخدم في طليعة هذه الحملة، مما يوضح كيف تسهم منتجات الشركة في جعل أسلوب الحياة أكثر اتصالاً وعناية. ومن خلال عرض الفوائد العملية والقيمة العاطفية لتقنيات "إل جي"، تهدف حملة "احصلوا على المزيد من العناية" إلى التواصل مع العائلات في جميع أنحاء المنطقة.



تعرض حملة الفيديو "احصلوا على المزيد من العناية" المكونة من أربع حلقات، والتي سيتم إطلاقها في XX يونيو، قصصاً ممتعة ومؤثرة في المنزل، وتتوافق بشكل مثالي مع اتجاه علامة "إل جي" التجارية وهويتها البصرية، وتحافظ على القيم الأساسية للعلامة وهي "تجربة عملاء لا مثيل لها" و"الابتكار الذي يركز على الإنسان" و"الدفء الذي يضفي الابتسامة".