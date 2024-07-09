وزير الرياضة يلتقي لاعبة الشطرنج جوي روماني بعد تتويجها ببطولة افريقيا

التقى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اليوم، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، باللاعبة جوي روماني، بعد التتويج بطولة أفريقيا للشطرنج بجنوب أفريقيا تحت 18 عامًا.



وجه الدكتور أشرف صبحي المعنيين في الوزارة بتوفير كافة الدعم لـ جوي روماني بطلة إفريقيا في الشطرنج، وتذليل كافة العقبات التي تواجهها وخاصة في المراحل التعليمية من أجل المشاركة في مختلف البطولات العالمية والإقليمية استعدادًا لأوليمبياد الشطرنج بالمجرى وبطولة العالم بالبرازيل، تنسيقًا مع وزارة التربية والتعليم.



وأشار وزير الرياضة إلى أن الوزارة تبذل الكثير من الجهود وذلك لنشر اللعبة في كافة محافظات الجمهورية ، مشيرًا إلي أن اللعبة منذ نشأتها وهي تعد من ألعاب الذكاء والتي تساعد علي تنشط الذهن لممارسيها.



من جانبها عبرت جوي روماني عن سعادتها بدعم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، موجهه بالشكر للدولة المصرية التي لا تبخل بالدعم لأبنائها الرياضيين





