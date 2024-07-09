مدبولي: تحريك محسوب لسعر الأدوية

أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن تحريك أسعار الأدوية سيتم بحسابات دقيقة، وهناك خطة لتحريك بعض الأدوية بشكل محسوب حتى نهاية العام، لضمان عدم نقص الأدوية.

وفيما يتعلق بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الإصلاح الإداري، أوضح مدبولي أن تطوير الأداء الحكومي من خلال هيكلة كل وزارة هو أحد الملفات التي تمت مناقشتها مع الوزراء الجدد.

وأشار في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأول للحكومة الجديدة، عرضته فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن الأهم هو دخول منظومة الرقمنة وتحويل الخدمات إلى خدمات مرقمنة، وتحسين الأداء بين الحكومة والمواطن، ورفع كفاءة الكوادر البشرية في الحكومة.

وأكد أنهم يعملون على تعويض نقص الكوادر المتخصصة من خلال الميكنة والرقمنة، وكيفية اختيار وتأهيل وتدريب الكوادر الجديدة لضخها في دماء الجهاز الإداري للدولة.

وأخيرا، أكد أنهم ملتزمون بتعيين 30 ألف معلم سنويا، وأنهم يعملون على ضمان أماكن لهم وتدريبهم بشكل صحيح لتقديم خدمة ممتازة.