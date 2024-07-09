كل يوم عنكبوت .. طرح أغنية أدهم سليمان الجديد في هذا الموعد

يستعد المطرب أدهم سليمان، لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان "كل يوم بيت عنكبوت"، ومن المقرر طرحها على جميع المنصات واليوتيوب غدًا الأربعاء الموافق 10 يوليو.

موعد طرح أغنية كل يوم عنكبوت

ومن جانبه روج أدهم سليمان للأغنية وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، حيث نشر البرمو الدعائي لـ أغنية "كل يوم بيت عنكبوت".

وعلق سليمان على الفيديو، قائلًا:" كل يوم بيت عنكبوت يوم الأربعاء بإذن الله يارب تعجبكم".

أدهم سليمان



وكان قد خاض المطرب أدهم سليمان، مؤخرًا تجربة التلحين والغناء والكتابة وذلك من خلال أغنية "ملامحي"، التي تخطت أكثر من 300 ألف مشاهدة بعد طرحها من خمسة شهور حتى الآن.

تقول أغنية "ملامحي":

رافع إيدي للسما

وحيد في ليل مالوش نجوم

في توهة بسأل مين أنا

ضهري محني من الهموم

شايف عمري من بعيد

كأنه قطر ميعاده فات

الماضي قاسي واللي جاي

هيجي يلقا قلبي مات

الضحكة اللي في ملامحي ضحكة كدابة

بداري جوة عيني دمعة غلابة

كان نفسي أعيش الدنيا ليه لقيتها غابة

حتى انتي كنتي جرح وشوك في قلبي

ما كانش حد فيكم ليه موجود هنا

في وقت حزني وحدي بس كنت أنا

الليل وقهوة مره نشبه بعضنا

حتى انتي كنتي جرح وشوك في قلبي

مديت إيديا بكل خير

لناس مفيش في قلوبها خير

كانوا في حياتي أو لا

كنت فحياتهم الأخير

ما بين عقارب الساعات

مخنوقة فيا الذكريات».

