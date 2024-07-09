فى أولى جولاته.. محافظ أسوان يوجه بحل مشكلة انقطاع مياه الشرب بوسط المدينة

فى أولى جولاته الميدانية للوقوف على شكوى أهالى مناطق وسط المدينة من تكرار إنقطاع وضعف مياه الشرب ، والعمل على إنتظامها قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتفقد محطة مياه فريال بقدرة 250 لتر / ثانية حيث إستمع إلى شرح أبعاد المشكلة ، والحلول الجارى تنفيذها من رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى المهندس عبد الصبور الراوى وذلك حضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد.

فضلاً عن القيادات التنفيذية بالمحافظة ، وقد وجه المحافظ بإعداد خطة متكاملة من لعرضها على المحافظ لوضع حلول عاجلة وسريعة للقضاء على مشاكل إنقطاع وضعف المياه ، وخاصة بمناطق وسط المدينة لرفع أى معاناة عن كاهل المواطن الأسوانى على الوجه الأكمل.

مكلفاً بضرورة التفاعل الفورى مع أى شكاوى جماهيرية ، والتنوية المسبق بوقت كافى عن أى إنقطاع للمياه بغرض تنفيذ أعمال الصيانة أو الربط أو خلافه ، مع توفير عربات المياه فى المناطق المستهدفة لعدم تعرض المواطنين لأى معاناة خلال فترات الإنقطاع للمياه.

كما تفقد الدكتور إسماعيل كمال مركز خدمة العملاء بفريال التابع للشركة حيث أطمأن من المواطنين على مستوى الأداء، وآلية تقديم الخدمات المختلفة لهم ، وقد أشادوا بإجراءات نهو المعاملات المتنوعة.

مؤكداً على ضرورة تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات ، وخاصة فى ظل ميكنة هذه الخدمات من خلال القنوات الإلكترونية ضمن خطة التحول الرقمى للشركة حيث يقدم مركز خدمة العملاء كافة الخدمات للمواطنين سواء المتعلقة بسداد الفواتير، والإستعلام، والتعاقد على العدادات، وإستقبال الشكاوى، وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع وغيرها.

وعقب ذلك قام محافظ أسوان بتفقد أعمال تنفيذ الهوية البصرية للمحافظة بخزان المياه العلوى الرئيسى، والذى يقوم بتنفيذه الفنانين التشكليين مها جميل، وعلى عبد الفتاح بإرتفاع 8 أمتار لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى له، وخاصة لوجوده فى منطقة حيوية بجوار مكتبة مصر العامة بميدان العقاد.