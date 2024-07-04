Neon White وTchia تصل إلى Game Pass قريباً

يأتي عدد من العناوين الجيدة إلى Microsoft Game Pass هذا الشهر لوحدات تحكم Xbox وأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows، بما في ذلك المفضلة لدى موظفي Engadget Neon White وTchia. Neon White هي لعبة إطلاق نار ومنصات ألغاز من منظور شخص أول، حيث تلعب دور قاتل مأخوذ من الجحيم لإبادة الشياطين في الجنة في مسابقة سنوية. لقد كانت واحدة من أفضل ألعاب Engadget لعام 2022، وقد أثننا عليها لكونها سلسة وسريعة الوتيرة، ولديها أسلحة معقدة ولديها ما يقرب من 100 مستوى يمكن إعادة تشغيلها.

وفي الوقت نفسه، تعد Tchia واحدة من أفضل اختياراتنا للألعاب لعام 2023. في لعبة المغامرات والحركة الساحرة، تلعب دور Tchia، وهي فتاة صغيرة يتعين عليها العثور على والدها المختطف وإنقاذه. تستخدم Tchia قوتها في "القفز الروحي" للسيطرة على الحيوانات والأشياء غير الحية من أجل حل الألغاز والعثور على العناصر ومحاربة الأعداء والسفر إلى مناطق جديدة. سيكون كل من Neon White وTchia متاحين في Game Pass بدءًا من 11 يوليو.

وقبل ذلك، في 3 يوليو، تعود لعبة Journey to the Savage Planet إلى مكتبة Game Pass. في اللعبة، ستلعب دور مستكشف لشركة تدعى Kindred Aerospace، حيث تسافر عبر المجرات والكواكب وتتفاعل مع أشكال الحياة الغريبة. وفي الوقت نفسه، ستكون لعبة تسمى Flock التي نشرتها Annapurna Interactive متاحة على الخدمة في 16 يوليو، وهو نفس يوم إصدارها. إنها لعبة تعاونية متعددة اللاعبين، حيث تلعب دور الراعي لسرب من المخلوقات الطائرة. ولكن إذا كنت تريد أن تلعب شيئًا متعلقًا بالطعام، فإن لعبة الطبخ Magical Delicacy ستصل أيضًا إلى خدمة الألعاب السحابية في نفس اليوم.