الانتخابات الرئاسية الأمريكية| بايدن : أنا مرشح ولا أحد يدفعني للرحيل

يترقب العالم، الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي ستجري في نوفمبر المقبل، وسط ضغوطات عالمية جراء الحرب في غزة وإسرائيل وروسيا واوكرانيا والسودان.

الانتخابات الرئاسية الأمريكية

أكد جو بايدن، رئيس أمريكا، بمواصلة الترشح لإعادة انتخابه، في ظل الضغوطات المتزايدة من قبل الديمقراطيين بضرورة انسحابه من المشهد، عقب أدءه الكارثي في مناظرة أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب الذي فرض تساؤلات عديدة، حول استمراره في السباق وتولي الرئاسة.

قال بايدن:" أنا مرشح..أنا زعيم الحزب الديمقراطي..لا أحد يدفعني للرحيل"، خلال حديثه عبر الهاتف مع موظفي حملة إعادة انتخابه، وفق ما ذكر أحد كبار مساعديه عبر منصة التواصل الاجتماعي “x”.

نفى البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، ما تم نشره في تقارير أمريكية تفيد بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يدرس الانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية.

واتهم نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، أندرو بيتس، صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بالكذب لنشرها تقريرا يفيد بأن بايدن يدرس الانسحاب من السباق الرئاسي.

وقال بيتس، في منشور عبر منصة "إكس"، إن "هذا الادعاء عارٍ تماما عن الصحة، لو زودتنا صحيفة نيويورك تايمز بأكثر من 7 دقائق للتعليق لكنا أخبرناها بذلك".

وكانت الصحيفة قد ذكرت، اليوم الأربعاء، أن بايدن أبلغ أحد مقربيه بأنه يدرس الانسحاب من الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 بعد أداء ضعيف في مناظرته أمام منافسه دونالد ترامب.

وبحسب التقرير، فإن بايدن يدرك أن حملته الانتخابية قد لا يمكن إنقاذ موقفها إذا لم يتمكن من استعادة ثقة الجمهور في كفاءته في الأيام المقبلة.

يدرك جيدا التحدي السياسي

ونقل التقرير عن مستشار رفيع آخر لبايدن، قوله إن الأخير "يدرك جيدا" التحدي السياسي الذي يواجهه بعد المناظرة.

يذكر أن أداء بايدن الضعيف في المناظرة الأولى ضد ترامب، الأسبوع الماضي، كان قد أثار مخاوف بين الديمقراطيين بشأن جدوى حملته، مما دفع بعض الديمقراطيين في مجلس النواب (الكونغرس) إلى مطالبته بالانسحاب من السباق الرئاسي.

وأرجع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، سبب سوء أدائه في المناظرة التي جرت يوم الخميس الماضي بينه وبين منافسه الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة، دونالد ترامب، إلى الإرهاق الناجم عن سفراته الدولية الأخيرة.