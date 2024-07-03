القنصلية المصرية بميلانو تنظم بطولة كأس القنصلية بمشاركة 12 فرقة

نظمت القنصلية المصرية بميلانو بطولة كأس القنصلية بمشاركة 12 فرقة، بمشاركة أمانة المصريين بالخارج بحزب حماة الوطن بمحافظة الغربية برئاسة المستشار القانونى سمير صبحى عبد الدايم وسط حضور كبير ومميز من جانب أفراد الجالية المصرية في إيطاليا وسط تفاعل كبير من الحضور.

وساهمت أمانة المصريين بالخارج في التنظيم بشكل لافت، حيث قدمت الكؤوس والميداليات للفائزين، مما أضفى جوا من التقدير والتشجيع والتفاعل الإيجابي بين المشاركين.



ووجه المستشار أحمد البقلي، نائب القنصل المصري بميلانو، الشكر للمستشار سمير صبحي عبد الدايم، أمين أمانة المصريين بالخارج في حزب حماة وطن على جهوده البارزة في تنظيم كأس القنصلية ولم شمل المصريين بالخارج مشيرا إلى أن هذه المبادرة هي جزء من الجهود التي يبذلها حزب حماة الوطن بالخارج لتعزيز الترابط بين أبناء الجالية المصرية في الخارج.

وأشاد البقلي بالدور الحيوي الذي لعبته أمانة حماة الوطن بالخارج في لم شمل المصريين بالخارج وإظهار روح التعاون والتضامن بينهم لافتا إلى أن كأس القنصلية لم يكن مجرد بطولة رياضية، بل كان تجسيدا للوحدة والتلاحم بين أفراد الجالية المصرية في إيطاليا واكدت هذه الفعالية أن الرياضة يمكن أن تكون جسرا للتواصل والتفاهم، وأداة لتعزيز الهوية والانتماء.

وأكد المستشار سمير صبحي عبد الدايم أن كأس القنصلية المصرية بميلانو كانت مناسبة للاحتفال بالهوية المصرية وتعزيز القيم الرياضية بين الجالية مؤكدا علي أهمية الدور الاجتماعي للحزب في نشر ثقافة الرياضة بين أفراد الجالية، معتبرا أن مثل هذه الفعاليات تساهم في تعزيز الروابط الاجتماعية والثقافية بين المصريين في الخارج وفقا لتعليمات الفريق جلال هريدى رئيس الحزب واللواء أحمد العوضى النائب الأول لرئيس الحزب واللواء طارق نصير الأمين العام لحزب حماة الوطن والدكتور أحمد العطيفى أمين التنظيم بالحزب واللواء أحمد الجحش أمين الحزب بمحافظة الغربية

وأضاف المستشار سمير صبحي عبدالدايم أن التفاعل الكبير والحضور المميز من أبناء الجالية المصرية بالخارج للبطولة يعكس الروح العالية والتضامن القوي بين أفراد الجالية، مما يعزز من مكانة الجالية المصرية في المجتمع الإيطالي ويؤكد أهمية الدور الذي تلعبه الجاليات المصرية في الخارج في تعزيز العلاقات الاجتماعية والثقافية، وتحقيق الاندماج الإيجابي في مجتمعاتهم الجديدة، مع الحفاظ على الروابط الثقافية والوطنية القوية مع وطنهم الأم.