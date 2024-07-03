ICT Misr تعقد مؤتمرها الثاني Data Protect بحضور إقليمي وتمثيل حكومي

عقدت شركة "ICT Misr" المتخصصة في النظم المتكاملة، مؤتمرها للأمن السيبراني في نسخته الثانية على التوالي بعنوان "Data Protect"، وبحضور أكثر من 50 شركة ومؤسسة حكومية وخاصة من كبار عملائها في القطاعات الحيوية المالية والمصرفية وقطاعات التأمين وقطاعات الإنتاج الصناعي، بدعم ومشاركة حكومية بارزة من مختلف الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الاتصالات وجهاز تنظيم الاتصالات والبريد المصري.

وأقيمت فعّاليات المؤتمر بالتعاون مع شركة "شيفرا" الموزع العالمي المعتمد لخدمات الأمن السيبراني، وبحضور شركاء "ICT Misr" من كبرى شركات ومؤسسات الأمن السيبراني حول العالم ومزودي الخدمات السيبرانية من رواد أمن المعلومات، للتباحث حول أحدث مستجدات الأسواق المحلية والعالمية واستعراض أفضل الحلول المناسبة لكل قطاع وكل شركة ومؤسسة على حدة بما في ذلك احتياجات القطاعات الحكومية الحيوية.

وشاركت في فعاليات وجلسات المؤتمر على مدار يومين، كل من شركةProofpoint ، وشركة Delinea، وشركة RSA ، وشركة Data Patrol، وشركة Netwitness، وشركة Akamai Technologies، حيث استعرضت كل منها أحدث الحلول وناقشت مجموعة من القضايا والاحتياجات الخاصة بضروريات ومتطلبات الأمن السيبراني في السوق المصري لأهم القطاعات.

وقال محمد المفتي رئيس مجلس إدارة شركة "ICT Misr" الرائدة في مجال النظم المتكاملة، إن الشركة تؤكد اعتزازها الكامل بحضور ومشاركة جميع الأطراف المعنية والفاعلة في مجال الأمن السيبراني من داخل مصر وخارجها من أجل التواصل المباشر بين الشركات والبنوك ومزودي الخدمات العالمية من جانب والجهات التنظيمية والحكومية من جانب أخر لتبني أفضل السياسات وامتلاك أفضل أدوات وآليات الأمن السيبراني على مستوى العالم.

ومن جانبه قال عمر إبراهيم مدير الأمن السيبراني بشركة "ICT Misr"، إن التواصل المباشر بين مختلف الجهات المعنية بصناعة الأمن السيبراني يمثل ضرورة حتمية لتحقيق أفضل النتائج المستهدفة لعمليات التأمين الرقمي ولا سيما في القطاعات الأكثر حيوية وأهمية على المستويين العام والخاص، بما يوفر لعملاء الشركة أفضل الخيارات المتاحة لحماية بيانتهم.

وتعد شركة "شيفرا" الشريك المنظم للمؤتمر، أحد أبرز موزعي الأمن السيبراني المعتمدين والمتخصصة في تقديم حلول أمنية متقدمة للمؤسسات في مختلف القطاعات، كما توفر مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات، بما في ذلك أمن الشبكات، وحماية نقطة النهاية، وإدارة الهوية، وتتعاون Shifra مع كبار موردي الأمن السيبراني لتوفير التقنيات المتطورة والدعم الشامل، من خلال التركيز على التعليم والتدريب وخدمة العملاء.

وخلال فعاليات المؤتمر استعرضت، منصة Proofpoint الأمنية خدمات البنية الأمنية الحديثة الوحيدة التي تتبع نهجًا شاملاً وقابلاً للتكيف وفعالاً لحماية أعظم أصول المؤسسات من أكبر المخاطر، كما قدمت Akamai Technologies مجموعة شاملة من حلول الأمن السيبراني المصممة لحماية المؤسسات من التهديدات المتطورة، وتشمل خدماتهم الأمان السحابي، وحماية تطبيقات الويب وواجهات برمجة التطبيقات، وحماية DDoS لضمان توفير الشبكة.

وكشفت Netwitness حلولاً متقدمة للأمن السيبراني تهدف إلى اكتشاف التهديدات والاستجابة لها عبر شبكة المؤسسة، حيث توفر منصتها رؤية شاملة، وتجمع بين بيانات الشبكة ونقطة النهاية والسجل لتحديد التهديدات وتخفيفها في الوقت الفعلي، وكذلك كشفت شركة Data Patrol عن مجموعة من حلول حماية البيانات ومنع التهديدات، ومن جانبها تحدثت RSA عن حماية خدمات إدارة الهوية والوصول، بما يضمن مصادقة المستخدم وتفويضه بشكل آمن، كما استعرضت شركة Delinea حلولاً قوية للأمن السيبراني تركز على إدارة الوصول المميز (PAM).