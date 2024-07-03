إطلاق المساعد الشخصى Project G-Assist لتجربة مثيرة في عالم الألعاب

كشفت Nvidia عن مشروعها الرائد "Project G-Assist"، وهو عبارة عن عرض تجريبي لمساعد ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي ويعتمد على قوة تقنية RTX. يهدف هذا المساعد إلى توفير دعم سياقي في الوقت الفعلي للاعبين أثناء انغماسهم في ألعاب الكمبيوتر والتطبيقات المختلفة.

ما هو Project G-Assist؟

يمكن تعريف Project G-Assist بأنه مساعد شخصي ذكي مصمم خصيصًا للاعبين، يستخدم تقنيات متقدمة في الذكاء الاصطناعي لفهم ما يحدث في اللعبة وتقديم المساعدة والإرشادات اللازمة بناءً على سياق اللعب. سواء كنت لاعبًا مبتدئًا يبحث عن إرشادات أو لاعبًا متمرسًا يواجه تحديًا صعبًا، فإن G-Assist سيكون رفيقك الموثوق في رحلتك داخل اللعبة.

كيف يعمل Project G-Assist؟-

Project G-Assist | Your AI Assistant For Games & Apps



يعمل Project G-Assist من خلال تحليل مدخلات اللاعب، سواء كانت صوتية أو نصية، بالإضافة إلى لقطة من شاشة اللعبة. يتم تغذية هذه المعلومات بنماذج رؤية متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتي تعمل على فهم سياق اللعب وتحديد العناصر والأحداث المهمة. بعد ذلك، يتم ربط هذه المعلومات بنموذج لغة كبير (LLM) متصل بقاعدة بيانات شاملة تحتوي على معلومات تفصيلية عن اللعبة.

بفضل هذه التقنيات المتطورة، يمكن لـ G-Assist تقديم إجابات دقيقة وشخصية لأسئلة اللاعبين، واقتراح إرشادات مفيدة، وحتى المساعدة في ضبط إعدادات اللعبة لتحقيق الأداء الأمثل.

قدرات Project G-Assist

● الإجابة على الأسئلة: يمكن لـ G-Assist الإجابة على مجموعة واسعة من الأسئلة حول اللعبة، مثل كيفية هزيمة زعيم معين، أو مكان العثور على عنصر معين، أو كيفية إكمال مهمة محددة.

● تقديم الإرشادات: يمكن لـ G-Assist تقديم إرشادات خطوة بخطوة للاعبين لمساعدتهم في إكمال المهام والتحديات.

● ضبط الأداء: يمكن لـ G-Assist تحليل إعدادات النظام وأداء اللعبة، واقتراح تعديلات لتحسين الأداء وتجربة اللعب.

● التخصيص: يمكن للمطورين تخصيص G-Assist لتلبية احتياجات ألعابهم وتطبيقاتهم المحددة.

استعراض عملي: ARK: Survival Ascended25

لإظهار مدى قوة ومرونة Project G-Assist، تعاونت Nvidia مع Studio Wildcard في عرض توضيحي تقني باستخدام لعبة ARK: Survival Ascended، وهي لعبة البقاء على قيد الحياة الغامرة ذات العالم المفتوح والمليئة بالديناصورات والمبنية على Unreal Engine 5.

وقد أظهر العرض كيف يمكن للمساعد الذكي مساعدة اللاعبين في الإجابة على أسئلة حول المخلوقات والمهام والأدوات والقصة ورؤساء العصابات الصعبة، وغير ذلك الكثير. وبفضل قدرته على فهم السياق، يقدم G-Assist إجابات مخصصة لتجربة كل لاعب.

مساعدك الشخصي في عالم الديناصورات

بمجرد تنشيط G-Assist بالضغط على مفتاح اختصار أو استخدام عبارة تنبيه، يصبح المساعد الذكي جاهزًا للإجابة على أسئلتك حول المهام والأدوات والمعلومات الأساسية وحتى الزعماء الأقوياء الذين قد تجد صعوبة في هزيمتهم. ففي لعبة ARK: Survival Ascended، قد يقترح عليك أفضل سلاح للبدء في اللعبة ومكان العثور على المواد اللازمة لصناعته.

فهم عميق لسياق اللعبة وإرشادات مخصصة لتجربتك الفريدة

باستخدام نماذج الرؤية بالذكاء الاصطناعي، يفهم G-Assist ما يحدث على شاشة اللعبة، ويقدم لك النصائح المناسبة بناءً على ذلك. على سبيل المثال، يمكنه أن ينصحك بتجنب ديناصور معين يظهر على الشاشة، أو يقترح عليك طرقًا مختلفة لترويض وحش معين.

يتميز G-Assist بقدرته على فهم سياق تجربتك الشخصية في اللعبة، مما يمكنه من تقديم توصيات مخصصة لك. على سبيل المثال، يمكنه تحليل نقاط المهارة وقائمة الصناعة والنقوش المقفلة حاليًا، واقتراح ما يجب عليك اختياره لمساعدتك في التغلب على المناطق والأعداء الأكثر تحديًا.

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول إجابة معينة، يمكن لـ G-Assist توجيهك إلى معلومات إضافية عبر الإنترنت من خلال روابط ذات صلة بسياق السؤال. على سبيل المثال، يمكنه توجيهك إلى ويكي ARK الرسمي للحصول على تفاصيل أكثر حول موضوع معين.

إمكانيات غير محدودة



مستقبل Project G-Assist

لا يزال Project G-Assist في مرحلة التطوير، ولكن من المتوقع أن يكون له تأثير كبير على مستقبل الألعاب. يمكن أن يساعد هذا المساعد الذكي في جعل الألعاب أكثر سهولة ويسرًا للاعبين الجدد، وفي نفس الوقت يوفر للاعبين المتمرسين أدوات قوية لتحسين أدائهم.

يمكن لـ G-Assist تقديم العديد من الميزات المفيدة الأخرى في ألعاب مختلفة. ففي ألعاب RPG أو الألعاب القائمة على المستويات، يمكنه أن يلمح إلى موقع العناصر السرية والمعلومات التي قد تفوتك، قبل أن يقدم لك تعليمات مفصلة خطوة بخطوة إذا طلبت ذلك. وفي ألعاب RTS، يمكنه أن يشاركك ترتيب البناء الموصى به في بداية اللعبة، أو استراتيجيات إدارة الموارد لمساعدتك على التنافس مع اللاعبين المخضرمين. أما في ألعاب FPS، فيمكنه أن يطلعك على أفضل المعدات والمرفقات المستخدمة حاليًا، مما يضمن لك عدم التخلف عن الركب في المنافسة.

يمثل Project G-Assist خطوة كبيرة إلى الأمام في مجال دمج الذكاء الاصطناعي في عالم الألعاب. من خلال توفير مساعدة سياقية في الوقت الفعلي، يمكن لهذا المساعد الذكي أن يغير طريقة تفاعلنا مع الألعاب، مما يجعلها أكثر متعة وتشويقًا.