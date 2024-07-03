ايتيدا تختار تاسكد ان الناشئة ضمن برنامج الحاضنات التكنولوجية

وسط منافسة شرسة ومن بين عدد كبير من الشركات التي تقدمت لجولة الاحتضان، تم اختيار تاسكد ان ضمن برنامج الحاضنات التكنولوجية، المقدم من مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال TIEC ، التابع لهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا".

قال المهندس معز الدين البقشيشي الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تاسكد ان: إن التطبيق يقدم حلول متعددة للشركات فبجانب كونه أول مساحة عمل رقمية في مصر والشرق الأوسط يدعم اللغة العربية بجانب اللغة الإنجليزية ، إلا أنه يقدم أيضاً خاصية الاجتماعات الافتراضية من خلال تطبيق Taskedin meet .

وأضاف البقشيشي، أن Taskedin يتيح مزايا متعددة للشركات، حيث يٌعتبر أول مساحة عمل رقمية أمنة تجمع بين إعادة تنظيم الهيكلة الإدارية وإنشاء المهام وتفويضها ومتابعتها وكذلك التواصل الفعال داخل المؤسسة عن طريق المحادثات الفردية والجماعية والاجتماعات الافتراضية الصوتية والمرئية وأيضا إدارة الأداء وتقييمه.

وأوضح البقشيشي، أن التطبيق مرن ويستطيع أن يتكيف مع طبيعة العمل داخل كل شركة ، وطبيعة المهام التى يقوم بها الموظفين، لافتاً إلى أن الشركة تحرص على التطوير المستمر للتطبيق وإضافة مزايا جديدة تلبي احتياجات الشركات.

وأكدت شهد نصر الله الشريك المؤسس بشركة تطبيق تاسكد ان ، أن الشركة تأسست في بداية 2022 واستطاعت خلال تلك الفترة كسب ثقة العملاء من خلال الحلول التكنولوجية التى تقدمها والتى قدمت حلول عملية للعديد من الشركات وسهلت عملها بشكل كبير ، حيث يعمل التطبيق على زيادة الفاعلية والإنتاجية داخل الشركات بنسبة 70% على الأقل.

وأشارت شهد نصر الله ، إلى أن برنامج الاحتضان سيدعم Taskedin ويعزز تواجدها بالسوق من خلال الخدمات المتعددة والمميزات التى يقدمها البرنامج من خلال المقر في وسط عمالقة التكنولوجيا بالقرية الذكية والخدمات الاستشارية المتنوعة التي ستدعم نمكو الشركة.

قالت المهندسة اسراء عمارة الشريك المؤسس بشركة تطبيق تاسكد ان: " أنه بفضل الله ثم جهود فريق العمل، استطعنا اجتياز جميع المراحل بتميز وبشهادة لجان التحكيم والمستثمرين".

وأوضحت إسراء عمارة، أن شركة تاسكد ان، استطاعت تحقيق انجازات مبهرة خلال فترة قصير حيث لدينا إنطلاقها باليوق المصري ، مشيرة إلى أن الشركة استطاعت الوصول إلي حوالي 100 عميل من الشركات العاملة في مصر، والتي تستخدم التطبيق بعدد حوالي 4800 مستخدم، منهم 2640 مستخدم نشط، قامو بتنفيذ أكثر من مليون مهمة عبر التطبيق .

ويذكر أن حاضنات التكنولوجيا تقوم برعاية رواد أعمال والمشروعات المُبتدئة خلال مراحل التطوير المبكر لشركاتهم. وتعتبر مساحة/مكان العمل والمرافق المشتركة ومجموعة من خدمات دعم الأعمال من بين حزم الدعم التي تقدمها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. ويقدم مركز الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال، في الهيئة، برنامج حاضنات مُتكامل لمساعدة رواد الأعمال على تحويل خطط أعمالهم ونماذج منتجاتهم إلى أعمال ناجحة. ويأتي الدعم في شكل التوجيه ومساحات مكتبية بأسعار في المتناول ورأس المال مبدئي.

وتُعد الحاضنات التكنولوجية، أداة تحفيز استراتيجية تُعزز التنمية الاقتصادية وتُسهم في تغيير العالم من حولنا، ومن مزاياها خلق المزيد من فرص العمل وتسخير التكنولوجيا في رفع وتحسين مستوى المعيشة كونها آلية للمشاريع الجديدة والمشتركة وريادة الأعمال التكنولوجية.

ويُساعد مركز الابداع وريادة الأعمال التكنولوجي TIEC التابع لهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات itida الشركات الناشئة وفرق العمل العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تحويل خطط أعمالهم ونماذج منتجاتهم الأولية إلى أعمال ناجحة من خلال مجموعة متكاملة من الحاضنات المتوفرة على مدار العام.

ويقوم المركز كل ثلاث أشهر بتقييم الطلبات المُقدمة من الشركات الناشئة ويقوم بدعوة الفرق المقبولة بشكل مبدئي لطرح أفكار مشاريعها المقترحة.

وتستضيف حاضنات مركز الابداع التكنولوجي فرق العمل والشركات الناشئة التي اجتازت مرحلة طرح أفكار المشاريع لفترة عام كامل، ويحتضن المركز في الوقت الراهن العديد من الشركات الناشئة المحلية المُتخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كما يُتيح مجموعة من الخدمات تتراوح بين تجهيزات المعامل والمحاسبات وحتى الدعم الفني والاستشارات.