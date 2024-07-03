محمود خطاب: بي تك تطور تجربة التسوق لتصبح أكثر سهولة

أعلنت بى تك، الشركة المتخصصة في مجال بيع الأجهزة الإلكترونية والمنزلية؛ وخدمات التمويل الاستهلاكي في مصر، عن افتتاح B.TECH MAX، أكبر فرع لعرض الأجهزة الإلكترونية والمنزلية في قارة إفريقيا، والأول من نوعه في مصر، في خطوة غير مسبوقة تُمثل نقلة نوعية في مفاهيم الشراء وتستهدف إحداث تغييراً جذرياً في تجربة التسوق داخل مصر.



يأتي افتتاح B.TECH MAX الأول من نوعه في مصر في إطار استراتيجية الشركة التي تهدف لأن تكون مجموعة متكاملة تعمل في قطاعات أعمال متعددة لتساهم بذلك في دعم الاقتصاد الرقمي والتكنولوجي، إضافة إلى تنفيذ خططها التوسعية، لمواصلة التميز والريادة وتعزيز علامتها التجارية الرائدة في مصر والمنطقة، من خلال الحرص على مواكبة احتياجات المستهلكين ومتغيرات السوق، بهدف توفير أحدث المنتجات وخدمات البيع وما بعد البيع لتلبية تطلعات كافة العملاء. وتقديم تجربة تسوق لا مثيل لها وخدمة عملاء استثنائية في قطاع التجزئة في مصر وإفريقيا.



يقع B.TECH MAX على الطريق الدائرى على مساحة تتجاوز 3000 متر مربع على طابق واحد، لتوفير تجربة تسوق أكثر سهولة وسلاسة. وقد تم تصميمه بطريقة مبتكرة ليحدث ثورة في مفاهيم التسوق، عبر تقديم تجربة تفاعلية للعملاء قبل اتخاذ قرار الشراء. ويضم مجموعة أقسام مبتكرة موزعة بشكل متكامل مثل "غرفة المناخ" “Climate Room” التي تتيح للعملاء تجربة أجهزة التكييف والاطلاع على كافة مواصفاتها كاملة، إلى جانب منطقة ألعاب تلبي احتياجات عشاق الألعاب الإلكترونية. كما يضم المتجر قسم مخصص لعرض مجموعة من منتجات المنازل الذكية الحديثة ويوفر رموز QR Code بجوار كل منتج لتمكين العملاء من مسحها للاطلاع على كافة مواصفات الأجهزة، وإجراء استطلاعات رأي فورية للزوار. إضافة إلى تقديم مجموعة من الخدمات المتنوعة مثل خيارات التقسيط الميسرة للعملاء، إضافة إلى خدمة التوصيل في نفس اليوم، وإمكانية الاستلام من الفرع خلال 15 دقيقة.



بالإضافة إلى ذلك، يعمل في الفرع أكثر من 125 موظف متواجدين طوال الوقت. ويضم المتجر الأول من نوعه منطقة مخصصة لاستضافة الفعاليات المختلفة مثل العروض التفاعلية وورش العمل، تتسع لأكثر من 50 شخصاً. كما يوفر مجموعة من استوديوهات التصوير "Digital Studios" والبث المباشر التي تمكن العملاء والزوار من توثيق تجربة التسوق الخاصة بهم، فضلاً عن تقديم خدمة "TECH CARE" والتي توفر خدمات الضمان المعتمدة وخدمات “Trade in” لاستبدال الهواتف والحواسب المحمولة القديمة بأجهزة جديدة. وفى اضافة جديدة تعاقدت بى تك مع واحدة من أبرز العلامات التجارية لإدارة الكافيهات "CILANTRO"، التي تتيح للزوار الاستمتاع بقائمة متنوعة من الأغذية والمشروبات أثناء عملية التسوق، بجانب توفير موقف خاص للسيارات يتسع لأكثر من 120 سيارة، ليغير الفرع الجديد من شكل تجارة التجزئة في مصر.



عبر محمود خطاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بي تك عن فخره بافتتاح B.TECH MAX، والذي يُعد أكبر متجر لعرض الأجهزة الإلكترونية و المنزلية في قارة إفريقيا والأول من نوعه في مصر. وقال: "إن افتتاح هذا الفرع الضخم يمثل علامة فارقة في مسيرة بي تك وتجارة التجزئة في مصر وإفريقيا بأكملها. وأضاف: "نفخر في بي تك بما حققناه من إنجازات على مدار سنوات طويلة من العمل الدؤوب الممتدة لمدة 27 عاماً من النجاح الملحوظ ، وذلك في إطار التزامنا الدائم بتقديم أفضل الخدمات وتجربة شراء مميزة لكافة عملائنا".



وأوضح أن B.TECH MAX هو تجسيد لرؤية الشركة لتقديم تجربة تسوق استثنائية تلبي احتياجات ورغبات العملاء من مختلف الأجهزة الإلكترونية و المنزلية. وأكد أن افتتاح B.TECH MAX هو بداية جديدة للشركة التي تلتزم بمواصلة تقديم أفضل الخدمات لعملائها والسعي الدائم لتطوير تجربة التسوق لتصبح أكثر متعة وسهولة. وأشار إلى ان الشركة تساهم في دعم وتنمية المجتمع من خلال توظيف دفعة جديدة من خريجي مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية للعمل في B.TECH MAX.

