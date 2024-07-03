يمنى البحار نائبا لوزير السياحة والآثار لشؤون السياحة

يمنى أسامة البحار نائب وزير السياحة والآثار .. تولت مساعدة لوزير السياحة والآثار للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير

وتولت يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير مباشرة العديد من المهام من بينها الإشراف على الإدارات العامة لكل من الاستراتيجية، والاتصال السياسي والشئون البرلمانية، والعلاقات الدولية والاتفاقيات، والعلاقات العامة والمراسم، والسكرتارية التنفيذية.

إضافة إلى الإشراف العام على الشئون الفنية بالوزارة، وإعداد الدراسات الفنية التي تكلف بها من الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة، ورئاسة الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للسياحة المُشكل برئاسة رئيس الجمهورية، ورئاسة الأمانة الفنية للجنة الوزارية للسياحة المُشكلة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، وإعداد تقارير المتابعة الدورية الخاصة ببرنامج الحكومة ولكافة الاجتماعات الوزارية وجلسات المجالس النيابية الخاصة بالوزير، إلى جانب إعداد الدراسات الاستراتيجية واقتراح السياسات المتعلقة بعمل الوزارة وتحقيق أهدافها.

شغلت يمنى البحار منصب مساعد الوزير للشئون الفنية منذ عام 2020، عقب دمج وزارتي السياحة والآثار، وقد تولت بصفتها مساعد الوزير للشئون الفنية مهام عديدة منها الإشراف العام على المكتب الفني للوزير، والتنسيق مع الهيئات التابعة للوزارة والإدارات المختلفة بها بشأن الأعمال الفنية التي تقع في نطاق اختصاصات تلك الجهات، ورئاسة الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للسياحة، ورئاسة الأمانة الفنية للجنة الوزارية للسياحة والآثار، والإشراف العام على ملف إدارة الأزمات بالوزارة وبعض الأزمات العامة بالتنسيق مع الجهات الخارجية المعنية، كما كانت مسئولة عن إعداد خطة الوزارة في برنامج الحكومة فيما يتعلق بقطاع السياحة، وتقارير المتابعة الدورية الخاصة بالخطة.