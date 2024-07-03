محطات في حياة اللواء إسماعيل محمد كمال محافظ أسوان الجديد
أدى المحافظين الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، وذلك بعد تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.
وضم تغيير المحافظين، تعيين اللواء إسماعيل محمد كمال محافظًا لأسوان، خلفًا للواء أشرف عطية عبدالباري، وذلك ضمن تغييرات حركة المحافظين.
السيرة الذاتية لمحافظ أسوان الجديد
تدرج اللواء إسماعيل كمال في الكلية الحربية حتى شغل منصب مدير المعاهد العسكرية، وتم اختياره محافظًا لأسوان خلال تغييرات حركة المحافظين ضمن الحكومة الجديدة.
ومن المنتظر انه سيلتقي باللواء أشرف عطية عبدالباري محافظ اسوان السابق، وذلك لعقد اجتماع ثنائى قد يمتد إلى نائبة المحافظ وسكرتير عام المحافظة والسكرتير المساعد ومدير المكتب الفنى للمحافظة، وذلك لاطلاع المحافظ الجديد على خريطة المحافظة من مشروعات وملفات هامة واهم القضايا والمشاكل والأولويات وتقييم بعض الامور.
السيرة الذاتية
الإسم : أ . د إسمـــــــــاعيل محمد كمـــــــــــــال
الرتبة : لواء
محل الميلاد : الغربية – جمهورية مصر العربية
سنة التخرج : 1989
التخصص هندسة مدنية
التأهيل العسكري
الفرقة الأساسية لضباط المهندسين العسكريين.
الفرقة المتقدمة مهندسين عسكريين.
الفرقة الراقية مهندسين عسكريين.
الوظائف
عضو هيئة التدريس بقسم الهندسة المدينة بالكلية الفنيــــــــــــــــــــة العسكرية ( 2001 - 2005 )
مجموعة الجيوتقنية بالمكتب الإستشارى بالكلية الفنية العسكريـــــة ( 2005 - 2008 )
رئيس شعبة الهندسة المدنية والمعمارية بالكليــة الفنية العسكرية ( 2008 - 2010 )
رئيس مجموعة الجيوتقنية بالمكتب الإستشارى بالكليــــــــــــــــــة ( 2010 - 2015 )
رئيس المكتب الإستشـــــــــــــــــــــــــارى بالكلية الفنية العسكرية ( 2015 - 2018 )
نائب مديــــــــــر الكليــــــــــــة الفنيـــــــــــــة العسكريــــــــــــــــة ( 2018 - 2020 )
مديــــــــــــــر الكليـــــــــــــــــة الفنيـــــــــــــة العسكريــــــــــــــــة ( 2020 وحتى تاريخه )
الدرجة
بكالوريوس - هندسة مدنية – الكلية الفنية العسكرية - 1989
ماجستير - هندسة مدنية – الكلية الفنية العسكرية - 1994
دكتوراه - هندسة مدنية - جامعة ميسيسيبى الأمريكية – الولايــــــــــــــات المتحدة الأمريكية - 2000
لقب أستاذ مساعد فى الهندسة المدنيـــة - اللجنة العلمية الدائمة بالكلية الفنية العسكرية - 2009
لقب أستاذ فى الهندسة المدنيـــة - اللجنة العلمية الدائمة بالكلية الفنية العسكرية - 2018
الإهتمامات
هندسة المنشآت
المنشآت الخرسانية المسلحة
تحليل ونمذجة المنشآت
ديناميكا المنشآت
هندسة الزلازل
اللغات
اللغة العربية - اللغة الأصلية
اللغة الإنجليزية - إجادة