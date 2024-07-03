محطات في حياة اللواء إسماعيل محمد كمال محافظ أسوان الجديد

أدى المحافظين الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، وذلك بعد تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وضم تغيير المحافظين، تعيين اللواء إسماعيل محمد كمال محافظًا لأسوان، خلفًا للواء أشرف عطية عبدالباري، وذلك ضمن تغييرات حركة المحافظين.

السيرة الذاتية لمحافظ أسوان الجديد

تدرج اللواء إسماعيل كمال في الكلية الحربية حتى شغل منصب مدير المعاهد العسكرية، وتم اختياره محافظًا لأسوان خلال تغييرات حركة المحافظين ضمن الحكومة الجديدة.

ومن المنتظر انه سيلتقي باللواء أشرف عطية عبدالباري محافظ اسوان السابق، وذلك لعقد اجتماع ثنائى قد يمتد إلى نائبة المحافظ وسكرتير عام المحافظة والسكرتير المساعد ومدير المكتب الفنى للمحافظة، وذلك لاطلاع المحافظ الجديد على خريطة المحافظة من مشروعات وملفات هامة واهم القضايا والمشاكل والأولويات وتقييم بعض الامور.

السيرة الذاتية

الإسم : أ . د إسمـــــــــاعيل محمد كمـــــــــــــال

الرتبة : لواء

محل الميلاد : الغربية – جمهورية مصر العربية

سنة التخرج : 1989

التخصص هندسة مدنية

التأهيل العسكري

الفرقة الأساسية لضباط المهندسين العسكريين.

الفرقة المتقدمة مهندسين عسكريين.

الفرقة الراقية مهندسين عسكريين.

الوظائف

عضو هيئة التدريس بقسم الهندسة المدينة بالكلية الفنيــــــــــــــــــــة العسكرية ( 2001 - 2005 )

مجموعة الجيوتقنية بالمكتب الإستشارى بالكلية الفنية العسكريـــــة ( 2005 - 2008 )

رئيس شعبة الهندسة المدنية والمعمارية بالكليــة الفنية العسكرية ( 2008 - 2010 )

رئيس مجموعة الجيوتقنية بالمكتب الإستشارى بالكليــــــــــــــــــة ( 2010 - 2015 )

رئيس المكتب الإستشـــــــــــــــــــــــــارى بالكلية الفنية العسكرية ( 2015 - 2018 )

نائب مديــــــــــر الكليــــــــــــة الفنيـــــــــــــة العسكريــــــــــــــــة ( 2018 - 2020 )

مديــــــــــــــر الكليـــــــــــــــــة الفنيـــــــــــــة العسكريــــــــــــــــة ( 2020 وحتى تاريخه )

الدرجة

بكالوريوس - هندسة مدنية – الكلية الفنية العسكرية - 1989

ماجستير - هندسة مدنية – الكلية الفنية العسكرية - 1994

دكتوراه - هندسة مدنية - جامعة ميسيسيبى الأمريكية – الولايــــــــــــــات المتحدة الأمريكية - 2000

لقب أستاذ مساعد فى الهندسة المدنيـــة - اللجنة العلمية الدائمة بالكلية الفنية العسكرية - 2009

لقب أستاذ فى الهندسة المدنيـــة - اللجنة العلمية الدائمة بالكلية الفنية العسكرية - 2018

الإهتمامات

هندسة المنشآت

المنشآت الخرسانية المسلحة

تحليل ونمذجة المنشآت

ديناميكا المنشآت

هندسة الزلازل

اللغات

اللغة العربية - اللغة الأصلية

اللغة الإنجليزية - إجادة