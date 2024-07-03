بي تك: مليار جنيه استثمارات في التكنولوجيا

قال الدكتور محمود خطاب الرئيس التنفيذي لشركة بي تك، إن حجم سوق الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في عام 2021 كان 111 مليار جنيه، ووصل إلى 198 مليار في عام 2024.

أضاف خطاب أن التضخم أدى إلى انخفاض حجم المبيعات بنسبة كبيرة جدا.

أوضح خطاب أن بي تك لجأت إلى تصنيع التكنولوجيا بنفسها لحل أزمة الدولار، وأصبح لديها أكثر من 200 مهندس في التكنولوجيا وتحليل البيانات.

أشار خطاب إلى أن بي ليس لديها نية للتصنيع ومزاحمة العلامات التجارية الأخرى لكنها تركز أكثر في قطاع تجارة التجزئة.

أشاد خطاب بمدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية، موضحاً أن الطالب الأول على مستوى الجمهورية في المدارس التطبيقية من بي تك.

لفت خطاب إلى أن بي تك استثمرت مليار جنيه في مجال التكنولوجيا، مشيراً إلى أن الشركة تستحوذ على 10% من حجم السوق في مصر.

أكد خطاب أن بي تك تنوى الاستثمار خارج مصر لكنها لم تحدد بعد الوجهة سواء كانت عربية أو أفريقية.

أوضح أن حجم المبيعات الإلكترونية لدى بي تك بلغ 22% من حجم مبيعاتها، متوقعا نموها في المرحلة المقبلة.