محافظة أسيوط: إزالات لـ 19حالة تعد على الأراضي الزراعية

نفذت محافظة أسيوط، عدة حملات لرصد أي تعديات على الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء وإزالتها في المهد قبل تفاقمها ومتابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الدولة وهيبتها في عدم مخالفة القوانين والقرارات الصادرة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وأوضح اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة، إن تم شن عدة حملات بالمراكز أسفرت عن تنفيذ 19 حالة إزالة فورية للتعديات على أراضي زراعية وبناء مخالف دون ترخيص خلال حملات تم تنفيذها بمراكز أسيوط وديروط والقوصية وحي شرق برئاسة العميد عبدالرحمن عامر رئيس مركز أسيوط ، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية ، وسيد عبدالجواد رئيس حي شرق ، وبمشاركة نوابهم ورؤساء الوحدات القروية ومسئولي إدارات الخدمات والإشغالات ومسئولي حماية الأراضي والجمعيات الزراعية والبيئة وأملاك الدولة والري و باستخدام معدات الحملة الميكانيكية لتلك الوحدات المحلية التابعة لها حيث تم تنفيذ إزالة لـ 5 حالات تعدي على أراض زراعية ومخالفات بناء بمركز أسيوط (إزالة أعمدة الدور الأول بقرية شطب التابعة للوحدة المحلية لقرية موشا ، وإزالة ٣ حالات تعدي على أرض زراعية بقرية بهيج التابعة لقرية منقباد ، وإزالة حالة تعدي علي املاك دولة لعمل مغروسات بقرية دير ريفا) ، كما تم ردم قواعد على مساحة قيراط تقريباً خارج الحيز العمراني بقرية كوم بوها التابعة لمركز ديروط ، وفك شدة خشبية بقرية المندرة بمركز ديروط بحرى على مساحة ١٢٠م تقريبا الدور الاول علوى فضلاً عن إزالة 8 حالات تعدي على أرض زراعية بمركز القوصية بالوحدات المحلية بقرى (المنشأة الكبرى وفزارة ومير) عبارة عن سور بالبلوك الابيض وحفر أساس وفك شده خشبية بالإضافة إلى 4 حالات مخالفات بناء بنطاق حي شرق ( إزالة أعمدة دور ثاني علوي بمنطقة الوليدية بجوار مخزن الأنابيب ، وإزالة سقف الدور السادس العلوي بشارع محطة الصرف الصحي بمنطقة الوليدية ، وإزالة سقف الدور الثالث العلوي بشارع اسماعيل الشريف بمنطقة الوليدية ، وإزالة سقف الدور الخامس العلوي بمنطقة الحمراء بحي شرق)