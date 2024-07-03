المهندس حاتم الجوهرى القيادى الوفدى  يهنىء المهندسة صباح مشالى لإختيارها نائبا لوزير الكهرباء

وجه المهندس حاتم الجوهرى القيادى بحزب الوفد ، رئيس مجموعة الجوهرى للمقاولات خالص التهنئة للمهندسة صباح مشالى بمناسبة إختيارها نائبا لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة .

وأضاف "الجوهرى" هذة السيدة الفاضلة قصة كفاح طويلة بدأتها من أولى درجات السلم وهى تستحق أن تجنى ثمرة تاريخها الطويل فى خدمة القطاع ،وستساهم فى تطوير منظومة الكهرباء جنبا إلى جنب ،مع الوزير الدكتور محمود كمال عصمت ..ألف مبروك لنائبة الوزير ومزيد من التقدم والنجاح