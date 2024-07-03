انعقاد مؤتمر افتتاح كأس العالم للرياضات الإلكترونية

عُقد المؤتمر الصحفي الخاص بافتتاح فعاليات وأنشطة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بحضور الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، ورالف رايشرت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وفيصل بن حمران، الرئيس التنفيذي للرياضات الإلكترونية في المؤسسة، إلى جانب وسائل الإعلام المحليّة والإقليميّة والعالميّة.

وفي حديثٍ عن بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، قال: " كأس العالم للرياضات الإلكترونية يحقق رؤية تهدف إلى جمع محترفي الرياضات الإلكترونية والمشجعين والناشرين معًا في مشهد يدفع الرياضات الإلكترونية تجاه مسار مليء بالفرص الواعدة للجميع، كما يحظى الحدث باهتمام مجتمع الألعاب والرياضات الإلكترونية العالمي، ونتطلع لمشاهدة مدى تأثير النسخة الأولى لهذا العام خلال الأسابيع المقبلة، وكلنا على ثقة بأن كأس العالم للرياضات الإلكترونية سيقدم تجربة غير مسبوقة في تاريخ القطاع".

وأضاف الرئيس التنفيذي لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية رايشرت: "كأس العام للرياضات الإلكترونية هو احتفال استثنائي يوحّد المجتمع الدولي عبر الألعاب والرياضات الإلكترونية، ويحقق قفزة في صناعة الرياضات الإلكترونية ودفع النمو والاستدامة عبر منظومة القطاع بأكمله. وأنا فخور للغاية بفتح آفاق وإمكانيات جديدة لهذه الرياضة، ومتحمس جدًا لمشاهدة نخبة أندية الرياضات الإلكترونية والرياضيين يتنافسون عبر أفضل الألعاب في العالم للحصول على جوائز كبرى ولتتويج أول نادٍ كبطل لكأس العالم للرياضات الإلكترونية".

أوضح ابن حمران: "يوجد 3.4 مليار لاعب في العالم اليوم، ومع انعقاد كأس العالم للرياضات الإلكترونية، فإننا نشاركهم تطلعاتهم وحماسهم في هذه التجربة الفريدة من نوعها التي تنتظرنا جميعًا. سنشهد في الأسابيع الثمانية القادمة تحوّل في مشهد الألعاب والرياضات الإلكترونية بشكل غير مسبوق، وندعو العالم أجمع لمشاهدة المنافسة بين نخبة من لاعبين الأندية العالميين، ونحن نؤمن أن كأس العالم للرياضات الإلكترونية سيكون احتفالاً عالميًا بالتميز ويحفز المنافسة في صناعة الرياضات الإلكترونية".

ومع انطلاق كأس العالم للرياضات الإلكترونية الذي يُقام في بوليفارد رياض سيتي يوم 3 يوليو ويمتد لثمانية أسابيع، تستعد مدينة الرياض لتكون وجهة عالمية لعشاق الرياضات الإلكترونية، حيث سيتابع المشجعين منافسات لاعبيهم المفضلين وأنديتهم المفضلة عبر 22 بطولة في أشهر الألعاب للفوز بجوائز مالية تصل إلى أكثر من 60 مليون دولار، وهذه القيمة تعد أعلى إجمالي جوائز في تاريخ الرياضات الإلكترونية. كما سيستمتع الزوّار بالآلاف من الفعاليات والأنشطة والعروض التفاعلية التي تناسب جميع الأعمار، وتقدم مزيجًا بين الجوانب الرياضية والترفيهية والتعليمية والثقافية والإبداعية، ما يجعل الرياض عاصمة للألعاب والسياحة خلال هذا الصيف.