BYD تلحق بتسلا في المبيعات

تلحق شركة BYD الرائدة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية في الصين، بشركة Tesla في المبيعات، وفقًا لأرقام المبيعات التي نشرتها رويترز.

سجلت الشركة زيادة بنسبة 21 بالمائة في مبيعات السيارات الكهربائية خلال الربع الثاني.

ويبلغ إجمالي هذا العدد 426.039 سيارة كهربائية في الفترة من أبريل إلى يونيو، وهو ما يقل بمقدار 12000 مركبة فقط عن تسليمات تسلا المقدرة لنفس الفترة الزمنية. وهذا يضع شركة BYD في وضع جيد لتصبح البائع الرائد في العالم.

أعلنت شركة تيسلا للتو عن انخفاض بنسبة خمسة بالمائة في عمليات التسليم خلال الربع الأخير، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الشركة انخفاضًا لربعين متتاليين. أنتجت 410,831 وحدة وسلمت 443,956 سيارة كهربائية في الربع الثاني.

انخفض الإنتاج بأكثر من 20000 وحدة مقارنة بالربع الأول. توقع محللون مثل باركليز انخفاضًا أكثر حدة، لذلك يعد هذا (نوعًا ما) خبرًا جيدًا للشركة.



هناك الكثير من العوامل التي تلعب دوراً في تراجع شركة تيسلا، ولكن العامل الأكبر هو على الأرجح حقيقة أنها تخلت عن النماذج الصديقة للميزانية لصالح سيارات الأجرة الروبوتية والوحوش المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ. تعتبر سيارات BYD رخيصة الثمن بشكل خيالي، حيث يبدأ سعر سيارة Seagull التي تم إصدارها مؤخرًا من 10000 دولار فقط. وبطبيعة الحال، ليس للشركة وجود كبير في الولايات المتحدة حتى الآن، وتأمل التعريفات الجمركية على السيارات الصينية المستوردة أن تبقي الأمر على هذا النحو. وقد اتخذ الاتحاد الأوروبي نهجا مماثلا للحد من تدفق السيارات الكهربائية الصينية الرخيصة.



تعد شركة BYD جزءًا من الإستراتيجية الصناعية الصينية للإطاحة بصانعي السيارات الأمريكيين، على الرغم من وجود طريقة واحدة مؤكدة لوقف هذا المد. يجب على شركات صناعة السيارات تصنيع سيارات كهربائية أرخص. أصبحت BYD ظاهرة عالمية لأنها تصنع سيارات كهربائية صديقة للميزانية وليست مجرد خردة. وقد أخذت بعض الشركات المصنعة علما. انظر إلى نيسان ليف، على سبيل المثال، أو هيونداي كونا. شركة واحدة يبدو أنها تجاهلت المذكرة بالكامل؟ تسلا.