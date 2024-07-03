انخفاض تسليمات تسلا على أساس سنوي للربع الثاني على التوالي

أعلنت شركة تسلا عن أرقام الربع الثاني، حيث أنتجت الشركة 410,831 سيارة وسلمت 443,956 سيارة كهربائية في الربع الثاني. وانخفض الإنتاج بما يزيد قليلاً عن 20 ألف وحدة مقارنة بالربع الأول، لكن عمليات التسليم زادت بنسبة 15 بالمائة تقريبًا. ومع ذلك، فإن أرقام توزيعها أقل بنسبة 4.8 في المائة عن نفس الفترة من عام 2023. وتشير تسلا إلى أنها "نشرت 9.4 جيجاوات في الساعة من منتجات تخزين الطاقة في الربع الثاني، وهو أعلى معدل نشر ربع سنوي حتى الآن".

كان الربع الأول من عام 2024 للشركة المصنعة للسيارة هو المرة الأولى منذ عام 2020 التي تعلن فيها الشركة عن انخفاض في المبيعات على أساس سنوي. ألقت الشركة المصنعة للسيارات باللوم في هذا الانخفاض جزئيًا على "المرحلة المبكرة من منحدر إنتاج الطراز 3 المحدث في مصنع فريمونت وإغلاق المصانع الناتج عن تحويلات الشحن الناجمة عن صراع البحر الأحمر وهجوم الحرق المتعمد في مصنع جيجافاكتوري برلين". وأعلنت مجموعة من الأشخاص تسمى "Volcano Group" مسؤوليتها عن قطع التيار الكهربائي عن مصنع تسلا خارج برلين. المصنع هو المصنع الوحيد لشركة تسلا في أوروبا واضطر إلى الإغلاق لمدة أسبوع أثناء استعادة الطاقة.

والجدير بالذكر أنه في الأول من أبريل، قامت شركة Tesla بزيادة سعر كل طراز Y في الولايات المتحدة بمقدار 1000 دولار، ولكن سيتعين علينا الانتظار حتى 23 يوليو لمعرفة ما إذا كان ذلك سيؤثر على النتائج المالية للشركة في الربع الثاني. في وقت سابق من هذا العام، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Tesla Elon Musk أن سيارة كهربائية منخفضة التكلفة يجب أن تصل في النصف الثاني من عام 2025، لكن إنتاجها قد يقلل من نمو المبيعات هذا العام.