كيف أعادت Apple تصميم تطبيق الصور

علاقتي بتطبيق الصور على جهاز iPhone الخاص بي معقدة. إنها كنز ذكرياتي، لدي آلاف الصور من الرحلات والنزهات والتجمعات مع أحبائي، ولكن لدي آلاف أخرى من الصور الخاصة بي، والطعام وأشياء الإنترنت العشوائية (التغريدات، ومنشورات Reddit، وتلميحات الكلمات المتقاطعة). قم بإلقاء صور خاصة لأشياء مثل المستندات الضريبية أو بطاقات الهوية الخاصة بي، ومن المحتمل أن يحتوي تطبيق الصور على جميع الأشياء الأكثر أهمية وحساسية في حياتي. أقضي ساعات عليه كل يوم. سأضيع بدون 73600 صورة و2607 مقطع فيديو قمت بتخزينها فيه (و600 جيجابايت في صور Google الخاصة بي بالطبع، لقد قمت بالتبديل إلى نظام التشغيل iOS قبل عامين فقط).

لذلك عندما أعلنت شركة Apple عن إعادة تصميم iOS 18 (وiPadOS 18)، كنت متشككًا وقلقًا. يتغير؟ أنا أكره ذلك. أصابعي تعرف بالفعل مكان الأزرار بالضبط؛ الاضطرار إلى إعادة تعلم كل شيء سيكون سيئًا. وإلا كيف يمكنني العثور بسرعة على لقطات الشاشة التي أحتاجها؟



والخبر السار هو أن إعادة تصميم iOS 18 لتطبيق الصور قد تسهل الأمور. والأفضل من ذلك، أنه يمكن أن يسمح للأشخاص باستخدام ألبوماتهم بطرق تلبي احتياجاتهم على أفضل وجه - وربما يستفيد أيضًا أولئك الذين هم أكثر نفعية وأقل غرورًا بشأن ذلك.

لقد ألقيت نظرة فاحصة على التغييرات القادمة في WWDC الشهر الماضي. ولكن في الأسبوع الماضي، حصلت على نظرة أعمق عندما تحدثت مع ديلا هوف، وبيلي سورينتينو، وجون ماكورماك من فرق الصور والتصميم والبرمجيات في Apple لمعرفة المزيد حول سبب وكيفية إعادة تصميم التطبيق.

كيف سيبدو تطبيق الصور المعاد تصميمه في iOS 18؟

للوهلة الأولى، قد لا تبدو صورك مختلفة جدًا. كما هو موضح في مؤتمر WWDC 2024، ستظل جميع صورك هي أول ما تراه. ومع ذلك، فإن النظر إلى ما هو أبعد قليلاً من السطح، والتغييرات واضحة. لقد اختفت علامات التبويب الموجودة أسفل صورك والتي تحتوي على "المكتبة" و"من أجلك" و"الألبومات" و"البحث". وبدلاً من أن تشغل شبكتك الصفحة بأكملها بشكل أساسي، فإنها تنتهي الآن بحوالي ثلثي الطريق، مع ظهور صفوف من الألبومات أدناه.



يجب أن أقول إنني كنت منزعجًا في البداية من هذا التغيير، ولكن بمجرد أن سمعت أن مكتبتي بأكملها أصبحت مجرد تمريرة سريعة للأسفل، شعرت بارتياح كبير. حسنا، في الغالب، على أي حال. الشريط الموجود في الأسفل والذي يسمح لك بالانتقال بين العروض السنوية والشهرية واليومية وجميع طرق العرض سيعرض الآن السنوات والأشهر وكل شيء. وهذا جيد بالنسبة لي، لأنني نادرًا ما أستخدم الخيار اليومي.

يتيح لك زر التصفية الجديد الموجود في الجزء السفلي الأيسر اختيار ما تريد التركيز عليه أو قصه من الشبكة، مثل لقطات الشاشة والمفضلات والصور الشخصية ومقاطع الفيديو والصور المعدلة. سيؤدي الضرب على الجانب إلى إظهار مجموعات متنوعة، إما تم إنشاؤها بواسطة هاتفك أو تم إنشاؤها بنفسك.

رسم مركب يظهر لقطتين من تطبيق الصور المعاد تصميمه لنظام التشغيل iOS 18. على اليسار توجد ثلاثة صفوف من المجموعات أسفل شبكة المكتبة،

وقال هوف إن الفكرة هي تقليل "التمرير عبر الشبكة"، في إشارة إلى فكرة ذكرها ماكورماك من قبل. مع التقاط أكثر من ثلاثة تريليونات صورة ومقطع فيديو كل عام، ربما لا يرغب مستخدمو Apple في الجلوس في إزالة الأعشاب الضارة من خلال لقطات أو لقطات شاشة ضبابية. تعد مساعدتهم في الوصول إلى ما يريدون بسرعة أكبر أحد أهم نقاط التركيز في إعادة التصميم.



ولكن كما قلت، الكثير من التغيير أمر سيء. وقال سورينتينو: "منذ البداية الأولى لعملية التصميم هذه، كان من المهم ألا نفقد أي ميزات رئيسية يحبها الناس اليوم." حتى الآن، يبدو أن الأشياء التي أستخدمها بشكل متكرر إما لا تزال موجودة أو يسهل الوصول إليها. وعلى الرغم من أنني أجد أنه من غير الضروري أن يتم تشغيل كل مجموعة تلقائيًا كذاكرة في إعادة التصميم، إلا أنها على الأقل ستبدو جميلة ولن تشغل مساحة إضافية.

عندما تقوم بالتمرير إلى يمين الشبكة، سترى عرض الصور الدائري الجديد، الذي يسلط الضوء على ما تعتقد Apple أنه أفضل محتوى لديك. يستخدم هذا "الذكاء الموجود على الجهاز" الموجود في التطبيق والذي تم تطويره لمدة 15 عامًا، ويأخذ في الاعتبار بيانات مثل الأشخاص الموجودين في اللقطات والموقع الذي تم التقاطهم فيه لإنشاء أفلام مصغرة لنزهاتك وأنشطتك.

لا تخلط بين هذا وبين Apple Intelligence. هذه مجرد خوارزميات. في الواقع، أطلق ماكورماك على هذا الأمر اسم "الحدس". على سبيل المثال، قال "لقد عرف iPhone من هو شريكي قبل فترة طويلة من إخبار iPhone من هو شريكي." يعتمد الفريق على نفس النظام الذي كان يتعرف على الوجوه ويولد الذكريات هنا، وفي iOS 18 سيبدأ في عرض مجموعات الصور التي تضم مجموعات من الأشخاص والحيوانات الأليفة مثلك أنت ووالديك، وشريكك وحيوانك الأليف أو أنت وشريكك. ذوقال هوف: "ستكون هناك أيضًا مجموعات جديدة مثل "تم تحريرها مؤخرًا" و"ألبوم الإيصالات الذكية الذي يمكنك وضعه في الأعلى مباشرةً مع المجموعات المثبتة".

وأشارت إلى أنه في تطبيق الصور المعاد تصميمه "هناك عدد من الأبعاد وأنواع المحتوى الجديدة التي نعرضها، مثل الإيصالات والمستندات والكتابة اليدوية ورموز الاستجابة السريعة والمزيد". يمكن أن يؤدي ذلك إلى نتائج بحث أكثر كفاءة وملاءمة للمساعدة في التعمق في مكتبتك.

كيف تعمل ميزات Apple Intelligence في تطبيق الصور الجديد؟

ستجلب Apple Intelligence بعض الأدوات الجديدة إلى تطبيق الصور، مثل Cleanup لمحو عناصر التشتيت في الخلفية والمطالبات النصية لإنشاء ذكريات سردية تحتوي على قصص. كما أنه سيعمل على تمكين "البحث باللغة الطبيعية" الذي سيتيح لك العثور على صورة من خلال وصف ما بداخلها حتى لا تضطر إلى محاولة تذكر مكان أو وقت حدوث الحدث، أو ما هو أسوأ من ذلك، التمرير الهلاك. يجب أن يكون الأمر سهلاً مثل كتابة "فرس النبي المشتعل مع مجموعة من الأشخاص في حالة صدمة" بدلاً من البحث في مئات الصور التي التقطتها في لاس فيغاس. سيتطلب ذلك أن يكون لديك iPhone 15 Pro على الأقل.



أثناء وجودي مع Huff وSorrentino وMcCormack، علمت أن ميزة التنظيف تعمل على جميع الصور في تطبيق الصور لديك، لذا يمكنك استخدامها في لقطات الشاشة أو الصور التي تم تنزيلها أيضًا. وأوضح ماكورماك أنه عند استخدام التنظيف على صورة تم التقاطها في الوضع الرأسي، "سنقوم بتنظيف الصورة الأصلية ثم إعادة تطبيق تأثير عمق المجال".

وقال ماكورماك إن شركة آبل تستخدم "ثلاثة نماذج مختلفة للذكاء الاصطناعي" لإزالة تشتيت الانتباه في الخلفية. الأول سوف "يفهم الفوضى بحيث عندما تنقر على شيء ما، نعرف ما يجب إزالته." النموذجان الآخران عبارة عن "نموذج ملء" لاستبدال الثقب، بالإضافة إلى نموذج يفهم "حدود تجزئة الموضوع". سيمنع هذا الأخير عملية التنظيف من ترك فتحات في رأس الشخص أو منحه قصة شعر غير جذابة عن طريق الخطأ.

ما الذي يمكنك تخصيصه ولماذا يهم؟

نظرًا لأن تطبيق الصور الجديد يتميز بمجموعات كبيرة جدًا، فإن حقيقة أنه يمكنك إنشاءها وتثبيتها في المكان الذي تريده تجعل من السهل الوصول إلى صورك المفضلة. في الأساس، المنطقة بأكملها الموجودة أسفل الشبكة هي ملعبك. وقال سورينتينو: "يمكنك تنظيم بنية التطبيق نفسه". يمكنك "تشغيل أو إيقاف تشغيل أي قسم من التطبيق" أو إعادة تنظيمه.

الشخص المفضل لدي هو أنا، لذا من المحتمل أن أضع أفضل صوري الشخصية في مجموعة وأجعلها هي الصورة التي أراها أولاً بعد التمرير على الشبكة. ولكن كجزء من المجموعات الموجودة أسفل الشبكة، سأحصل على أنماط الكروشيه التي التقطت لقطات شاشة لها كواحدة أعلقها في الأعلى، بالإضافة إلى المعلومات المهمة التي أشير إليها كثيرًا مثل أرقام حساب الولاء الخاص بشركات الطيران.

إن جمال التخصيص بشكل عام هو كيف يمكن لكل شخص تصميم واجهة تناسب احتياجاته الفردية. ربما تفضل استخدام الصور بشكل أشبه بـ Pinterest، حيث تقوم بالتقاط لقطة شاشة لنماذج السيارات التي تفكر في شرائها ووضعها في ألبوم. أو ربما تقوم بتتبع وجباتك من خلال التقاط صور لطعامك يوميًا للمساعدة في تخطيط القائمة. أو تقوم بفهرسة ملابسك، أو حديقتك، أو مجموعة الطوابع الخاصة بك، أو طفلك الذي ينمو. ستتمكن من إنشاء مجموعة من الصور التي تريدها وتثبيتها.

لم أقضي وقتًا في استخدام تطبيق الصور الجديد بعد، لذا على الرغم من أنني متحمس للوعد بما يمكن أن تجلبه إمكانية التخصيص، إلا أنني أحتفظ أيضًا بالحكم. أنا أستمتع أيضًا بتمرير معرض الصور الخاص بي بينما أنظر إلى عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بي، لأنه يمثل بصريًا سلسلة أفكاري عبر الأيام. في بعض الأحيان، أستخدم لقطات الشاشة لتذكير نفسي بالقيام بشيء ما في وقت لاحق من المساء عندما أحدق حتمًا في صور طفل صديقي اللطيف مرة أخرى. لذا فإن فكرة السماح لشركة Apple بتصفية ما تعتقد أنه قد يكون غير مهم ليست شيئًا يروق لنفسي المهووسة بالسيطرة. لحسن الحظ، يبدو أنه لا يزال بإمكاني عرض جميع الصور في مكتبتي.

أود أيضًا أن أرى كيفية أداء أداة التنظيف، وكذلك ما إذا كان "البحث باللغة الطبيعية" سيحقق أداءً جيدًا مقارنة بأداة Ask Photos التي أعلنت عنها Google مؤخرًا. وعلى الرغم من أنني لا أقوم بإنشاء العديد من الذكريات أو مشاهدتها، إلا أنني سأشعر بالفضول لمعرفة الشكل الذي سيبدو عليه مقطع فيديو مستمد من مطالبة مثل "جميع أزيائي من الملابس الرياضية إلى الملابس الرسمية".

يتوفر iOS 18 وiPadOS 18 حاليًا للمطورين كإصدار تجريبي مغلق، ومن المتوقع إصدار تجريبي عام في وقت لاحق من هذا الصيف. من المرجح أن يتم إصدار الإصدار الكامل للبرنامج الجديد في الخريف، وهو الوقت الذي من المحتمل أن يتلقى فيه معظم الأشخاص تطبيق الصور المعاد تصميمه عند قيامهم بتحديث أجهزة iPhone الخاصة بهم. لا يزال أمامك بضعة أشهر قبل أن تضطر أصابعك إلى إعادة معرفة مكان كل شيء.